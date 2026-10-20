“Ahora me siento perdida”: Christina Applegate comparte que le diagnosticaron erróneamente esclerosis múltiple

La actriz de Married... with Children se ha convertido en una de las voces que concientizan sobre la esclerosis múltiple. Sin embargo, este 20 de octubre reveló en su pódcast MeSsy que recibió un diagnóstico erróneo y que se encuentra confundida al no saber qué padece.

Después de varios meses alejada del pódcast que comparte con Jamie-Lynn Sigler, Applegate contó que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue erróneo y que, para ella, esta revelación significa "volver al punto de partida".

La actriz compartió entre lágrimas que, después de someterse a estudios con nueva tecnología, se descartó que padeciera esta enfermedad autoinmunitaria que afecta el cerebro y la médula espinal.

En el 2021, Applegate dio a conocer que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad que causa daños en el sistema nervioso central. Posteriormente, creó el pódcast MeSsy junto con Jamie-Lynn Sigler, con el propósito de compartir sus experiencias y concientizar sobre la enfermedad.

En dos episodios, la actriz compartió con su público la confusión que enfrenta tras conocer el supuesto error en su diagnóstico. Resaltó que, aunque para algunos esto "sea una gran noticia", para ella no ha sido así, debido a que sigue enferma y vuelve al punto de partida para descubrir qué padece.

Applegate reflexionó sobre la cantidad de diagnósticos erróneos de esclerosis múltiple y explicó que la noticia no le quita un peso de encima, pues recibir un diagnóstico equivocado no significa que una persona se sienta mejor.

"No he mejorado… De hecho, en algunos aspectos he empeorado", compartió al revelar que está un poco molesta y se siente confundida, ya que esta revelación la devuelve al punto de partida, sin saber qué le pasa a su cuerpo.

En los dos episodios, la actriz contó cómo ha vivido estos momentos. Sostiene que sus síntomas persisten, pero que, desde que supo que no padecía esclerosis múltiple, "su enfermedad se ha convertido en un misterio".

"Tengo todos los síntomas de una persona con esclerosis múltiple", resaltó. Sin embargo, explicó que no es la enfermedad que padece y que ahora sabe que existen otros padecimientos con síntomas similares.

También expresó su preocupación por la posibilidad de decepcionar al público, pues desde que recibió el diagnóstico se convirtió en una voz para visibilizar esta enfermedad. Ahora, sin embargo, desconoce qué padece.

Cuando tenía el diagnóstico de esclerosis múltiple, contaba con una explicación para lo que estaba sufriendo. Ahora no tiene un diagnóstico claro que explique lo que le ocurre.

"Sigo sintiéndome vacía, asustada y triste. Ahora me siento perdida", dijo la actriz al reflexionar sobre cómo ha cambiado su vida desde el diagnóstico y cómo se sintió durante los últimos años, cuando creía que padecía esclerosis múltiple.