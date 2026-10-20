Latin Grammy 2026: confirman a Rosalía, Daddy Yankee y Mon Laferte entre los primeros artistas que actuarán en la gala

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Latin Grammy 2026: confirman a Rosalía, Daddy Yankee y Mon Laferte entre los primeros artistas que actuarán en la gala

Los Latin Grammy 2026 anunciaron a los primeros artistas que actuarán en la 27.ª edición de los premios. Conoce quiénes se presentarán y cuáles son los músicos con más nominaciones.

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MANCHESTER (United Kingdom), 28/02/2026.- Rosalia performs during the 2026 BRIT Awards live show at the Co-op Live Arena, Manchester, Britain, 28 February 2026. The annual pop music awards are presented by the British Phonographic Industry (BPI). (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Rosalía actúa durante la gala de los BRIT Awards 2026 en directo en el Co-op Live Arena de Mánchester, Reino Unido, el 28 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La 27.ª edición de los Latin Grammy reconocerá lo mejor de la música en español y portugués, con la entrega del gramófono a los artistas más destacados de la industria.

Artistas como Mon Laferte, Carín León, Rosalía y Karol G figuran entre los nominados de esta edición, que contará con 60 categorías para galardonar a exponentes de diferentes géneros musicales, así como para reconocer a productores, compositores y nuevos talentos.

Esta edición de los Latin Grammy se celebrará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y contará con presentaciones musicales de destacados artistas, según anunció la Academia Latina de la Grabación este 20 de octubre.

Anitta, Banda Los Recoditos, Daddy Yankee, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Juanes, Carín León y Mon Laferte forman parte del primer grupo de artistas confirmados para actuar en la ceremonia.

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A ellos se suman Vivir Quintana, Rawayana, Rosalía, Elena Rose y Xavi, quienes también actuarán en la 27.ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el jueves 12 de noviembre.

Asimismo, la Academia Latina de la Grabación detalló que la actriz, productora y nominada a los Latin Grammy Roselyn Sánchez será la encargada de presentar la ceremonia.

Según lo anunciado por la academia, esta edición se transmitirá por Univisión, tendrá una duración de tres horas y comenzará a las 20 horas, hora del este de Estados Unidos.

Manuel Abud, director general de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, destacó que los artistas nominados "reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina".

Para la 27.ª edición de los Latin Grammy, el compositor y productor mexicano Edgar Barrera se consolidó como el más nominado, con 10 candidaturas, mientras que figuras como Rosalía, Karol G, Paco Amoroso, CA7RIEL y Jorge Drexler destacan entre los nominados en las principales categorías.

Estos son algunos de los nominados en las principales categorías, revelados el pasado 16 de septiembre por la academia.

Álbum del año

  • EQUILIBRIVM — Anitta
  • FREE SPIRITS — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Taracá — Jorge Drexler
  • Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada
  • Tropicoqueta — KAROL G
  • FEMME FATALE — Mon Laferte
  • MUDA — Carín León
  • La Vida Era Más Corta — Milo J
  • ¿Dónde Es El After? — Rawayana
  • LUX (Complete Works) — Rosalía

Canción del año

  • "Coleccionando Heridas"
  • "¿Como Se Ama?"
  • "Dime"
  • "Femme Fatale"
  • "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día"
  • "Humano"
  • "La Perla"
  • "Mi Gran Amor"
  • "Nilo"
  • "Solifican12"

Compositor del año

  • Edgar Barrera
  • Iván Gámez
  • Yoel Henriquez
  • Jenni Mosello
  • Sara Schell

Grabación del año

  • "Ha Ha" — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "¿Como Se Ama?" — Jorge Drexler
  • "Dime" — Silvana Estrada
  • "O Amor Nos Encontrou" — Loulu Gilberto
  • "Coleccionando Heridas" — KAROL G, Marco Antonio Solís
  • "Femme Fatale" — Mon Laferte
  • "Desde Que Te Tengo" — Carín León
  • "Niño" — Milo J
  • "La Perla" — Rosalía Featuring Yahritza y Su Esencia
  • "Alma" — Elena Rose

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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