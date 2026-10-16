Zoológico La Aurora rendirá homenaje a sus animales y a las mascotas fallecidas: fecha y actividades

“Entre flores y fotografías, recordamos con cariño a nuestros animales y a tus mascotas”, dice la invitación del Zoológico La Aurora para honrar la memoria de los animales que dejaron huella en los hogares guatemaltecos.

El evento busca recordar a las mascotas de las familias guatemaltecas, así como a los animales que sorprendieron y maravillaron a los visitantes del zoológico. Para ello, se elaborará un altar comunitario.

El zoológico señala en su publicación que “nuestras mascotas nunca se van del todo, se quedan para siempre en el corazón”. Por ello, invita a los visitantes a llevar fotografías y recuerdos para elaborar el altar comunitario en memoria de sus compañeros de vida.

El evento también incluirá otras actividades, como un taller de calabazas de cerámica y la actividad Dulce o truco, para la cual se invita a los niños a asistir disfrazados.

Las actividades se llevarán a cabo el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre del 2026, como parte del homenaje a los animales fallecidos.

El evento se celebrará días después de la conmemoración del Día de Muertos para las mascotas, que, según medios internacionales, tiene lugar cada 27 de octubre y durante la cual se realizan homenajes en su memoria.

La revista Mascotas señala que esta celebración, que tiene lugar principalmente en México y América Latina, busca recordar a los animales de compañía, a los que describe como “esas almas amigas que dieron compañía.

Fecha

30 y 31 de octubre y 1 de noviembre del 2026

Horario

De 10 a 14 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Entradas al zoológico

De martes a domingo: Q60 (adultos) y Q30 (niños)

Actividades

Taller de calabazas de cerámica

Fecha: 30 y 31 de octubre

Horario: de 10 a 14 horas

Lugar: jardín al costado de Acuarios

Dulce o truco

Fecha: 31 de octubre

Hora: 10 horas

Lugar: pérgola de osos

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