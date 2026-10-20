Super Bowl 2027: dónde se celebrará, cuándo será y qué se sabe sobre los reportes de Jay-Z como artista principal del medio tiempo

En febrero se celebrará uno de los eventos que reúne a los amantes del deporte y la música: la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), en la que dos equipos se disputarán el título y un artista ofrecerá un espectáculo musical.

Después de la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, patrocinado por Apple Music, la NFL estaría preparando una nueva edición en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.

Aunque Miley Cyrus, Justin Bieber y Harry Styles figuraban entre los favoritos para la edición del 2027, según reportes de Fox News y Deadline, Jay-Z, ganador de 25 premios Grammy, podría encabezar el espectáculo de medio tiempo.

Roc Nation, la compañía organizadora del espectáculo, habría elegido a su propietario para encabezar esta edición, en medio del éxito de la gira Jay-Z 30 Tour, que lo ha llevado a diversos escenarios durante el 2026.

El medio Puck News señaló que el rapero podría encabezar esta edición y que sería el "paso lógico", debido al contrato de US$5 millones anuales que su agencia tiene para producir el espectáculo de medio tiempo.

El empresario Shawn Corey Carter, esposo de Beyoncé y conocido artísticamente como Jay-Z, podría presentarse durante el medio tiempo del Super Bowl, programado para el 14 de febrero en el SoFi Stadium, en Los Ángeles.

Según Deadline, una fuente de la industria musical también confirmó al medio la posible selección del artista. Sin embargo, la NFL no ha anunciado oficialmente quién encabezará el espectáculo.

ESPN transmitirá por primera vez en Estados Unidos la final de la NFL, que también se emitirá de forma simultánea por ABC. El portal de ESPN señala que el evento también se transmitirá por la aplicación de ESPN, Disney+ y NFL+. Además, Disney prepara una sorpresa para el evento.

Medios como Deadline señalan que la posible participación de Jay-Z ha despertado expectativas sobre quiénes podrían ser sus invitados especiales. Entre los nombres mencionados figuran su esposa, Beyoncé, así como Nas y Pharrell Williams, artistas que han participado en sus conciertos recientes.

Jay-Z continúa con su gira mundial Jay-Z 30 Tour, con la que conmemora el 30 aniversario de Reasonable Doubt y el 25 aniversario de The Blueprint.

Jay-Z has reportedly picked himself to headline the 2027 Super Bowl halftime show. According to Puck News, multiple sources say Jay-Z will perform at Super Bowl LXI in Los Angeles. [📸: GETTY ] https://t.co/m51VB3rEHM — Complex (@Complex) October 20, 2026

¿Star Wars será parte del Super Bowl 2027?

Se dio a conocer que Disney Channel, Disney XD y Disney+ presentarán una transmisión animada denominada Star Wars Funday Football, con la que se busca recrear cada jugada del Super Bowl LXI.

Medios como Variety detallan que la plataforma recreará las jugadas en tiempo real mediante avatares animados de los jugadores, con la participación de personajes como C-3PO.