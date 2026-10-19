Retorno de Miguel Ángel Asturias a Guatemala: fecha, agenda de actividades, homenajes e inhumación de sus restos

A 52 años de su fallecimiento, los restos del premio nobel de literatura Miguel Ángel Asturias retornarán a Guatemala para ser inhumados. Su retorno, anunciado en el 2024 por su familia, se realizará este noviembre y estará acompañado de actividades culturales y homenajes en recuerdo del escritor.

El ministro Luis Méndez Salinas compartió, durante una entrevista en el Canal de Gobierno, que el retorno de los restos del escritor responde a una solicitud de su familia para inhumarlos en Guatemala. Señaló que este acontecimiento es un hito en la historia cultural, dado que Asturias es el "único premio nobel latinoamericano que está fuera de las fronteras de su patria".

Durante la entrevista, el ministro confirmó que los restos serán inhumados el próximo 15 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y que se realizarán diversas actividades en honor del escritor.

Entre las actividades, Méndez Salinas destacó la presentación de La tumba del Gran Lengua, pieza del maestro Joaquín Orellana que llegará al Teatro Nacional como preludio de los actos por el retorno de los restos del autor de Hombres de maíz.

Según lo revelado por el ministro, estas presentaciones se estrenarán en el país este 19 de noviembre, con dos fechas más: el 24 y el 30 de octubre del 2026. Asimismo, destacó que se analiza la posibilidad de integrar nuevas presentaciones.

Exposición de manuscritos

Como parte de la agenda de actividades, Méndez Salinas destacó que el próximo 3 de noviembre se inaugurará en el Palacio Nacional de la Cultura una exposición de manuscritos de Miguel Ángel Asturias y piezas de su archivo documental, resguardado en el Archivo General de Centroamérica.

Méndez Salinas resaltó que estos documentos no se han mostrado públicamente y que el evento coincide con el inicio del homenaje a Miguel Ángel Asturias en Francia, donde también se ha preparado una agenda de actividades.

¿Cuándo retornarán los restos del escritor guatemalteco?

Luis Méndez Salinas reveló que la llegada de los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala está prevista para el próximo 12 de noviembre. Por ello, se realizarán diversas actividades entre esa fecha y el 15 de noviembre, cuando tendrá lugar la inhumación.

Actividades programadas

Para el 13 de noviembre está programado un acto diplomático oficial en la sede de la Embajada de Francia en Guatemala. Entre las 10 y las 15 horas se realizarán diversos actos en la Universidad Popular, un lugar importante en la historia de Asturias.

Después, se realizará una visita al barrio de La Candelaria, uno de los lugares donde vivió el premio nobel de literatura guatemalteco. La actividad tendrá lugar en la iglesia de La Candelaria, frente a la imagen de Jesús Nazareno de La Candelaria, a quien el escritor veneraba.

Para el 14 de noviembre está previsto un funeral de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura. El 15 de noviembre se llevará a cabo la inhumación en la tumba construida para el escritor en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Como parte de los actos de ese día, se realizará una nueva presentación de la obra de Orellana.

Además de estos eventos, Luis Méndez Salinas señaló que se buscará continuar fomentando el conocimiento sobre la literatura y la vida de Asturias. Por ello, el próximo año, en colaboración con el Ministerio de Educación, el escritor será uno de los temas del seminario para graduandos.

El ministro detalló que desde el Ministerio de Cultura y Deportes se continúan impulsando las traducciones de las obras de Asturias a los idiomas indígenas. Algunas de sus obras también estarán disponibles en braille.

También están previstas actividades fuera de la capital, pues para el 2027 se espera llevar la obra La tumba del Gran Lengua, de Joaquín Orellana, a distintos puntos del país.

El próximo año también se conmemorarán los 60 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias, por lo que se esperan otras actividades para recordar este acontecimiento.