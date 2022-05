Alejandro Nones dice adiós a “¿Quién mató a Sara?”, serie que “abrió puertas”

Él mismo ha visto un crecimiento en su propia carrera y confiesa que la serie —que fue tan importante en la de todos los que son parte de ella, como Manolo Cardona, Ximena Lamadrid y Carolina Miranda— le dio la oportunidad de participar de producciones muy diversas.

“Este trabajo me dio la posibilidad de estar en otros proyectos que no me habían tocado antes y que rompen fronteras. Con eso me nutro más allá de pensar que ya no me va a tocar un proyecto tan exitoso”, menciona.

Aunque la última temporada de la serie de suspense se estrenó un par de días atrás, el actor se despidió de su personaje cuando terminaron las grabaciones en 2021.

“Cuando termino de rodar le agradezco a mi personaje y a la vida por la oportunidad y por todo y desde el punto de vista creativo también me despido e intento siempre quedarme con algo de mi personaje, alguna cosa, y tengo cosas de casi de todos los personajes que formaron parte de mi vida”, confiesa el actor.

De Rodolfo, Nones se quedó una chamarra, unos tenis y un reloj que, cuenta, “es uno de mis favoritos”.

Sobre el rumbo de su personaje en esta última temporada, considera que el público verá a un hombre mucho más empoderado, que entrará en una disyuntiva moral muy personal.

“Llega un punto en el que va a tener que decidir si realmente va a cambiar su vida y ser un héroe o va a transformarse en lo que ha odiado siempre”, relata.

Un reencuentro

Hace diez años, Alejandro fue parte del elenco de la telenovela Corona de lágrimas (2012) en la que hizo sufrir rotundamente a Victoria Ruffo, cuando interpretó a Patricio Chavero, su hijo en la ficción.

Ahora, con tanto tiempo de distancia, el proyecto de Televisa fue retomado para tener una segunda parte y confiesa que se encuentra emocionado de darle continuidad a la historia.

“Fue un proyecto muy especial con muchísimo éxito, se vendió en un montón de países, que hoy en día eso es muy normal, pero antes tenía todo un proceso. En Brasil fue una locura las dos veces que la pasaron y siempre nos escribían cuando se estrenaba en un nuevo lugar”, recuerda.

Por esa buena aceptación, Nones y el resto de sus compañeros siempre soñaban con la posibilidad de que hubiera una segunda parte de la historia que sigue la vida de una madre abnegada que busca sacar adelante a sus hijos.

“Nosotros hicimos una amistad muy fuerte y siempre que íbamos a cenar hablábamos sobre la locura que seguía pasando con la telenovela. Platicando dijimos ¿por qué no hacemos la continuación de los Chavero? Hicimos un plan macabro, invitamos a cenar a José Alberto “El Güero” Castro y ahí hicimos la emboscada”, relata.

Después de un tiempo largo de espera, el proyecto pudo concretarse y ahora adelanta que su personaje sentirá el “peso” que se siente de ser padre.

“Hay una evolución de diez años, ahora es un padre soltero, no puede ejercer su profesión. Es un hombre que ha recibido muchas lecciones de vida a consecuencia de sus actos y ha decidido crecer”, cuenta.

La historia aún no tiene fecha de estreno, pero este mes también estrena por Netflix la serie de la que es parte, “Malverde: El Santo Patrón” y para agosto “Un extraño enemigo”.