Alejandro Sago habla de su carrera, sus pódcast y la gira de “Vete a la Tuerca”

Apasionado por la música y con el sueño de seguir destacando en la creación de contenido digital, Alejandro Sago es un joven guatemalteco que migró a México en busca de impulsar su carrera.

En un camino que ha sido “cuesta arriba”, como él lo describe, ha logrado destacar en la web con sus pódcast PicPod Podcast y Vete a la Tuerca, donde comparte contenido de diferentes temáticas, especialmente marcado por el humor.

En septiembre, Sago comenzará una gira junto a los mexicanos Sophie Durand y Pepin Loyin. Ellos eligieron Guatemala para ofrecer el primer show, donde llevarán al escenario el peculiar humor de su pódcast Vete a la Tuerca.

El espectáculo tendrá lugar el jueves 24 de septiembre del 2026, a las 20 horas, en el Teatro Delirio, kilómetro 7.5, final del bulevar Los Próceres, zona 10 de la capital. Los boletos pueden adquirirse a través del sitio necesitoir.com y están disponibles en tres localidades: General, Q299; VIP, Q449, y Palco VIP, Q499.

En conversación con Prensa Libre, Alejandro Sago compartió cómo fueron sus inicios y cómo ha sido el proceso para seguir destacando en las plataformas digitales.

Desde pequeño mostró interés por los micrófonos y los escenarios. ¿Cómo fueron sus inicios?

Los inicios han sido, creo yo, cuesta arriba, porque al final del día dedicarse a algo en donde existe tanta competencia es complicado. Pero, por encima de todo, ha sido una experiencia muy enriquecedora, especialmente cuando te toca enfrentarte a ti mismo para poder enfrentarte al mundo del espectáculo.

En su carrera ha incursionado también en la música, ¿cómo ha sido esa faceta?

La música es lo que más amo en el mundo. Sin embargo, se ha vuelto algo un poco más íntimo, quizás como una experiencia que me gusta mucho compartir con aquellos que me conocen más a profundidad. Mis canciones no necesariamente reciben tanta promoción, pero ahí están. Cuentan las cosas tanto más duras como más especiales que he llegado a sentir en la vida.

En los últimos años ha tenido mucha actividad con los pódcast, ¿cómo ha sido esa experiencia?

Y por el lado del entretenimiento, es un sube y baja de emociones, porque hay días donde todo está increíble y hay otros días en donde se complica un poco la cosa. Pero al final se trata de aprender a navegarlo y aprender que no importa qué tan duro te peguen, es tu obligación levantarte y hacer las cosas que sabes que puedes hacer bien.

Sago sueña con seguir destacando a nivel mundial como creador de contenido. (Foto Prensa Libre: Cortesía Alejandro Sago)

Su "PicPod Podcast" tiene más de 676 mil suscriptores. ¿Cómo ha logrado mantenerse y seguir creciendo en un medio tan competitivo?

Creo que la razón por la que ha sobrevivido es porque la vida en general —y esto aplica al pódcast como a cualquier otra situación— es una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces, a veces hay que aprender a tomar decisiones por muy difíciles que sean.

Teniendo de frente el objetivo de crear para el mundo un espacio seguro para desconectarse y para reírse, pensar, llorar o sentir cualquier cosa que te ayude a distraerte de lo difícil que a veces es la vida, cuando uno tiene claro ese objetivo es, entre comillas, fácil tomar incluso las decisiones difíciles. Eso es lo que creo que mantiene vivo al pódcast.

¿Qué diferencia a su "PicPod Podcast" de "Vete a la Tuerca", donde también participa?

Vete a la Tuerca es full irreverencia y cotorreo, desde chistes, bromas y momentos random. PicPod, en cambio, se va un poco más al lado romántico, más hacia conversaciones profundas, sin perder el lado cómico.

Hace unos 10 años salió de Guatemala en busca de cumplir sus sueños. ¿Cómo ha sido esa experiencia de construir una carrera fuera de su país?

La verdad es que es duro estar lejos de la familia y, sobre todo, llega a ser muy solitario, especialmente en los momentos en donde a lo mejor un abrazo de mamá es lo único que uno necesita.

Pero, a la vez, de forma extraña te ayuda a valorar mucho más. Estar lejos te ayuda a valorar cosas tan pequeñas como ir a comer con tus papás, platicar de cualquier tontería con tus hermanos o los domingos en casa de los abuelitos.

Es muy solitario y difícil, pero si tiene algo positivo es que aprendes a valorar más esos pequeños momentos cuando vuelves.

En esta carrera que ha construido y sigue construyendo, ¿hay alguien que sea su referente y lo haya inspirado a romper esquemas?

Sí, definitivamente. Se llama Logan Paul. Creo que es el creador de contenido del que incluso saqué la frase de exceder expectativas. Es un creador que se ha equivocado muchas veces y la ha regado de formas honestamente muy cuestionables, pero sigue trabajando, sigue creando y tiene muy claro que quiere ser el creador de entretenimiento número uno del mundo y, por lo tanto, actúa como tal. Entonces, para mí, esa es la lección, quizás.

¿Hacia dónde quiere llegar Alejandro Sago? ¿Cuál es su sueño?

Quiero ser el creador número uno del mundo hispano. Que los pódcast en los que estoy lleguen al top uno de Spotify en todos los países latinoamericanos y algún día poder llenar con nuestros shows un Auditorio Nacional en México por días consecutivos.

Como parte de ese sueño, comenzarán una gira con "Vete a la Tuerca". ¿De qué se trata?

A mí me gusta pensar en el pódcast como una comedia romántica. Hablamos de cualquier tema que tenga que ver con relaciones: si te pusieron los cuernos, cómo fue tu primer amor, lo que quieras. Pero le damos el giro cómico.

Entonces, la idea es llevar el pódcast a la vida real, si lo quieres ver así, como llevarlo al escenario. Pero no es realmente un show en donde la gente vaya a sentarse a vernos grabando un pódcast, sino que la idea es convertir al público en un personaje que se sienta como parte del show.

En el show compartirá escenario con Sophie Durand y Pepin Loyin, ¿cómo es la dinámica con ellos?

Sophie es la mejor amiga que uno podría pedir porque es el tipo de persona que, a la hora de cualquier complicación, va a saltar a dar la cara por ti y a defenderte. Es una amiga relativamente reciente, pero en muy poco tiempo ha demostrado la calidad de ser humano que es, tanto en privado como públicamente.

Y Pepín es alguien a quien conocimos pocos días antes de empezar el show, pero trae muchísima energía, mucha autenticidad y, sobre todo, se ve a distancia que es un ser humano muy leal, con mucho que compartir y con mucho que darle al mundo. Es una gran persona.

¿Qué les diría a los jóvenes que tienen sueños como los suyos, por los que vale la pena luchar?

Que en esta industria triunfan los que exceden las expectativas, de quien sea. Que excedan sus propias expectativas, las de quienes los ven y las de quienes los quieren ver fracasar también. Mientras uno esté dando esas millas extra, poco a poco esas millas van sumando y hacen un camino que otros pueden transitar.