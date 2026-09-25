Alejandro Sanz sorprende en concierto de Shakira y cantan juntos “La Tortura”: así fue su encuentro en Madrid

Este viernes 25 de septiembre, Shakira celebró el cuarto concierto de su residencia en Madrid, España, donde sorprendió a sus seguidores con un invitado especial que la acompañó en el escenario.

Mientras el público se preguntaba quién la acompañaría en esta presentación, la respuesta llegó a la mitad del concierto, cuando se escucharon los primeros versos de La Tortura: “Ay, panita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti”, canción que cuenta con la colaboración de Alejandro Sanz.

Al escuchar el inicio de la canción, el público reaccionó con gritos y aplausos para recibir al cantante español, quien apareció entre las llamas que salían del escenario.

“Mi hermano Alejandro Sanz”, dijo Shakira para presentar al artista madrileño, mientras él aparecía tocando su guitarra.

Acompañados por unos 55 mil espectadores que cantaban a todo pulmón, los dos artistas interpretaron La Tortura, canción que revolucionó la industria musical al ser una de las primeras en fusionar el pop con sonidos latinos.

Publicaciones recientes de los artistas en las redes sociales ya habían dado señales de que podrían cantar juntos, aprovechando que Shakira se encuentra en la ciudad de Sanz.

“Mi niña Shakira, felicidades por tu primera residencia en Madrid. No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca, nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero mi hermana del alma”, publicó Alejandro Sanz el viernes 19 de septiembre, antes del primer concierto de la residencia.

“¡Qué ganas de vernos y echarnos una cantadita! ¡Te adoro!”, respondió la cantante unas horas después.

De la breve conversación surgió una serie de mensajes de sus seguidores, quienes expresaron su deseo de verlos juntos de nuevo, algo que ahora se hizo realidad.

Durante la presentación, que forma parte de los 12 conciertos programados para su residencia en Madrid y el cierre de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira hizo un recorrido por su discografía y reforzó su discurso de mujer poderosa al citar a la escritora chilena Isabel Allende: “Las mujeres solas somos más vulnerables, pero las mujeres juntas somos invencibles”.

Shakira ofrecerá otros dos conciertos este sábado 26 y domingo 27 de septiembre, y ocho más durante los próximos dos fines de semana. Las presentaciones tendrán lugar en el Macondo Park, un recinto temporal construido en el espacio Iberdrola Music, en Villaverde, Madrid, especialmente para su residencia.