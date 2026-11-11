“Aléjate de mi familia”: la hija de Bruce Willis rechaza declaraciones sobre el estado de salud del actor

Tallulah Willis, hija del actor estadounidense Bruce Willis, rechazó las declaraciones de una supuesta fuente cercana a su padre que describió su deterioro con una frase que ella consideró inaceptable.

“Aléjate de mi familia”, escribió en una historia de Instagram publicada el lunes 9 de noviembre del 2026, luego de que el Daily Mail publicara el relato de un informante anónimo sobre los efectos de la demencia frontotemporal en el actor.

Según esa fuente, Bruce “ahora actúa como un bebé”, una descripción cuya veracidad Tallulah puso en duda.

“Entonces, ¿el ‘amigo’, ‘familiar’ o fuente que compartió que él ‘ahora actúa como un bebé’? ¿Cómo es eso aceptable? ¿Quién eres?”, preguntó en la publicación.

En febrero del 2023, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), un trastorno neurológico progresivo que altera el comportamiento, la personalidad y el lenguaje.

“La FTD es una enfermedad devastadora que te va arrebatando cosas muy lentamente”, dijo su esposa, Emma Heming Willis, en declaraciones a la revista Hello!

En esa ocasión, también desmintió una confusión frecuente: “Bruce no tiene Alzheimer. Tiene demencia frontotemporal, que afecta una parte completamente diferente del cerebro”.

Desde el diagnóstico, sus allegados han compartido algunos momentos de su vida diaria, pero han intentado resguardar su privacidad.

“Las personas que lo quieren en todo el mundo me han expresado que debería existir una verdadera y clara consideración sobre lo que se publica”, escribió Tallulah en su reciente publicación, al recordar que cada vez que comparte fotografías de su padre, sus seguidores le piden prudencia.

La última publicación que compartió Tallulah en sus redes sociales fue hace dos días. Se trata de una fotografía captada hace tres años que describió como "una foto especial del 2023, tomada en una cámara que mi mamá me compró en 2015, por el hombre con el que me casé en 2026".