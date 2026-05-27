“Estoy agradecida de tener una hija que pudo conocerlo”: Rumer Willis habla sobre la relación entre Bruce Willis y su nieta

Bruce Willis es una de las personalidades que mantiene atentos a sus seguidores, principalmente después de ser diagnosticado con demencia frontotemporal, lo que lo alejó del foco público. A través de una entrevista, su hija Rumer Willis compartió cómo se ha transformado la relación entre el actor y su nieta.

En el pódcast The Inside Edit, la actriz habló sobre la relación entre su hija Louetta y Bruce Willis, y de cómo se siente afortunada de que su hija pudiera convivir con el actor.

Durante la conversación, abordó cómo se ha transformado la dinámica familiar luego del diagnóstico del actor y cómo ha sido la experiencia de acompañarlo en este proceso. Comentó que las visitas a su padre son frecuentes, dado que desde el diagnóstico aprendió a valorar aún más el tiempo que comparte con él.

Rumer Willis destacó que disfruta las visitas familiares al actor, principalmente porque su hija puede compartir con él. En la entrevista resaltó que está agradecida de tener una hija que puede conocer al actor y señaló que no sabe si los hijos de sus hermanas tendrán la oportunidad de conocerlo.

Luego de que en el 2022 el actor fuera diagnosticado con demencia frontotemporal, Rumer Willis destacó que su relación con él ha cambiado, pero que está agradecida de poder pasar tiempo con su padre.

Resaltó que en esta nueva etapa Bruce Willis tiene una “dulzura especial” que ha transformado su interacción, dado que antes mantenía una imagen de persona dura y fuerte, lo que ahora se transformó en “ternura”.

En cuanto a la dinámica familiar, Rumer Willis confesó que, aunque no lo hacen a la perfección, después del diagnóstico se han esforzado por crear vínculos y apoyarse entre ellos.

Ante el diagnóstico de demencia frontotemporal del actor, Rumer Willis confesó que no tenía idea de lo “prevalente” que era esta enfermedad neurológica hasta que su padre fue diagnosticado.