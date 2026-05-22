Rumer Willis habla sobre cómo cambió su relación familiar tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis

Desde el 2023, el actor Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad que impactó a su familia y la obligó a adaptarse a los cuidados y necesidades que requiere su condición. En medio de este proceso, su hija Rumer Willis compartió cómo ha cambiado su relación con el actor y la importancia que ahora tiene para ella aprovechar cada momento a su lado.

Durante una entrevista en The Inside Edit, Rumer Willis habló sobre la experiencia de acompañar a Bruce Willis en esta etapa y cómo la enfermedad transformó la dinámica familiar.

Con el avance del diagnóstico, la familia también ha tenido que tomar decisiones relacionadas con el cuidado del actor. Tiempo atrás, Emma Heming Willis reveló que Bruce fue trasladado a un segundo hogar, una decisión que representó un fuerte impacto para sus seres queridos.

La actriz, hija de Bruce Willis y Demi Moore, contó que mantiene visitas frecuentes con su padre y señaló que, desde el diagnóstico, aprendió a valorar aún más el tiempo que comparte con él. Asimismo, expresó sentirse agradecida por poder seguir viéndolo, aunque reconoció que la experiencia de estar juntos ahora es distinta.

Medios como Infobae destacaron declaraciones de Rumer Willis, quien aseguró haber percibido una mayor cercanía emocional en la relación cotidiana con su padre. Entre los cambios que más le han llamado la atención, mencionó una faceta más tierna y afectiva que antes no era tan evidente.

Según explicó, la imagen de Bruce Willis como una de las grandes figuras del cine de acción y su asociación con personajes fuertes y reservados pudo influir en la manera en que expresaba sus emociones, algo que, con el tiempo, ha cambiado y ahora se manifiesta de una forma diferente.

En fotografías se ha observado cómo Rumer, Scout y Tallulah Willis conviven con el actor de Duro de matar. Incluso su exesposa, Demi Moore, ha participado en algunas actividades familiares ahora que él enfrenta el diagnóstico de demencia frontotemporal.

Esta enfermedad también se convirtió en tema de conversación, pues Rumer Willis se refirió a cómo cambió su panorama ante la demencia, ya que antes del diagnóstico de su padre no tenía idea de cuán prevalente era.

Compartió que ahora se le acercan personas para contarle cómo sus familiares enfrentaron este diagnóstico, que afecta áreas del cerebro vinculadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, destacó Infobae.

En enero pasado, Emma Heming Willis compartió en un pódcast las dificultades que enfrentan los cuidadores de personas con enfermedades que requieren atención permanente y recalcó que tuvo que reorganizar su vida para cuidar de su esposo.

En total, el actor tuvo tres hijas con la actriz Demi Moore y dos hijas más con Emma Heming Willis, quienes aún son menores de edad.