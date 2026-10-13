Aleks Syntek confirma que es tratado por un “brote psicótico”: esto informa su psiquiatra

Quienes llegaron a sospechar que el comportamiento de Aleks Syntek obedecía a una estrategia para atraer seguidores ahora ven desmentida esa hipótesis. El cantautor mexicano acepta públicamente que sufrió un episodio psicótico, pospone sus planes profesionales y presenta un justificante de su psiquiatra.

Aunque las métricas en las redes sociales podrían haberse convertido en apoyo moral para el artista que el 15 de septiembre lanzó reclamos, regaños y hasta insultos a las audiencias y otros artistas, tomó la decisión de tratarse y hacerlo público.

De acuerdo con Univisión, el artista utilizó las redes sociales para compartir que está siendo tratado por un "brote psicótico", lo que le impide hacer viajes largos en avión. La declaración que difundió por esos medios indica: ""Amigos de Europa, estoy feliz por la gira que voy a hacer de Total Syntek Tour con ustedes, por allá en Dublín, en toda la zona de United Kingdom. La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía, voy a tener que retrasar las fechas un poquito, no se desesperen pronto".

Lo que dice el psiquiatra

Saliendo al paso de posibles demandas por parte de los productores europeos que lo habían contratado, el autor de Sexo, pudor y lágrimas, que está por celebrar 35 años de trayectoria, publicó el justificante emitido por su psiquiatra Luis Solís Rojas:

"Por este conducto hago de su conocimiento que el señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, a quien atiendo en mi consulta privada, presenta un trastorno psicótico no especificado. Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta el mes de diciembre de 2026, mientras avanza en su recuperación y logra una mayor estabilidad frente a los estresores asociados con su situación actual".

En el escrito del profesional también se lee: "Cuando su condición lo permita, podrá reanudar sus viajes con normalidad".

¿Qué es un brote psicótico?

De acuerdo con el sitio esalud, un brote psicótico provoca una distorsión temporal de la realidad. Esto genera un cambio drástico en el comportamiento de la persona, que puede mostrarse impulsiva y desorganizada. Es considerado una urgencia médica que requiere atención profesional inmediata.