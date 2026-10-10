“Mi querido viejo”, la emotiva despedida que familiares y amigos le dieron a Piero

Unas 100 personas fueron parte del funeral del referente de la canción de protesta, Piero Antonio Franco De Benedictis,, que durante su velatorio fue homenajeado por los presentes cantando 'Mi viejo', una de sus composiciones más famosas.

"Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado", señalaron esta semana su familia y amigos tras anunciar su fallecimiento.

Familiares y amigos del cantautor argentino Piero le dieron este viernes un último adiós en una ceremonia íntima en el cementerio de Recoleta, en Buenos Aires, tras el fallecimiento del artista el miércoles, a los 81 años.

El cortejo fúnebre partió en la mañana desde una casa velatoria ubicada en el barrio de Belgrano hasta el tradicional cementerio de la capital argentina, al que no se permitió la entrada de la prensa.

La despedida fue encabezada por su hijo, Juan de Benedictis, acompañado de Ámbar De Benedictis, nieta de Piero y también bisnieta de la famosa presentadora de televisión argentina Mirtha Legrand.

Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli (Italia) el 19 de abril de 1945 y a los 3 años llegó a Argentina con su madre y su hermana, siguiendo a su padre, que se había instalado en la localidad bonaerense de Banfield.

Unas 100 personas despidieron al cantante Piero en el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires (Argentina). (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Piero ingresó en el seminario pero en 1963 abandonó la formación para ser sacerdote y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo 'Remates musicales'.

En 1968 conoció al compositor José Tcherkaski con quien formó una dupla que produjo éxitos en toda América y Europa, como 'Mi viejo' y 'El jardín de los sueños'.

A comienzos de 1976, tras el golpe militar en Argentina, se exilió a España después de haber publicado dos de sus canciones de protesta más populares: 'Para el pueblo lo que es del pueblo' y 'Que se vayan ellos'.

Luego se mudó a Bogotá, dando a inicio a un estrecho vínculo con Colombia, país que le concedería la nacionalidad en 1994.

A finales de 1981 regresó a Buenos Aires y tiempo después creó la Fundación Buenas Ondas, dedicada a generar acciones de ayuda a la niñez, y la adolescencia, y se alejó de los escenarios para concentrarse en esa tarea.

El cantautor argentino Piero, una de las grandes figuras de la música popular latinoamericana, falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires. Imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: EFE/ Miguel Rajmil ARCHIVO)

En el 2000 retomó su labor como cantautor y en 2001 editó el disco 'Canciones blindadas' y realizó una gira por Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica, con cerca de 150.000 espectadores.

En las últimas décadas Piero se involucró en distintas causas y campañas en Colombia, incluyendo la marcha por las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado en 2008, los procesos electorales de 2010, 2018 y 2022 -en los que apoyó a Gustavo Petro-, y el plebiscito sobre el Plan de Paz lanzado por Juan Manuel Santos, en el que hizo campaña por el sí.