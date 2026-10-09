Festival del Centro Histórico 2026: conciertos, recorridos en trolley y presentaciones artísticas entre más de 20 actividades gratuitas para el fin de semana del 10 y 11 de octubre

En pleno Festival del Centro Histórico 2026, la agenda ofrece diversas actividades artísticas y culturales que concentrarán a las familias en la zona 1 de la capital.

Desde recorridos en trolley por lugares emblemáticos del Centro Histórico hasta conciertos, presentaciones de danza y teatro, cuentacuentos para niños, proyecciones de cine, lectura de poesía y una superclase de baile, hay un total de 25 actividades programadas para el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

Todas las actividades son gratuitas, pero algunas requieren inscripción previa, como los recorridos en trolley, debido a la capacidad limitada de pasajeros. Para reservar un lugar, es necesario llenar el formulario disponible en festivaldelcentrohistorico.com.

Estas son las actividades programadas para el primer fin de semana del Festival del Centro Histórico 2026, en su 29.ª edición:

Sábado 10 de octubre

Recorrido guiado Ruta González Goyri. Visita en trolley por sitios de interés con obras del maestro Roberto González Goyri, de 8.30 a 13 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Recorrido Colonial y moderno, guiado por Williams Estrada. Visita en trolley por sitios de interés de la Ciudad de Guatemala, de 8.30 a 14 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Visita-taller Tradiciones de mi familia, dirigida por la licenciada Flor Santizo, en el Museo de la Universidad de San Carlos, de 10 a 11.30 horas

Actividad lúdica Espiral histórica, en el Museo Nacional de Historia, de 10 a 12 horas

Cuentacuentos infantil Enredos de poesía: narración oral y animación de objetos, por Delmy Felipe, en la Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, a las 10.30 horas

Actividad infantil Proyecto Colibrí presenta: Cuentos bajo los Balcones, en La Teca, a las 11 horas

Charla y degustación Presentación del café de Santa Rosa en métodos artesanales, impartida por Dulce Romero, máster en Ciencia y Economía del Café, en Ambrosía Casa del Café, de 13.30 a 15 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Recorrido guiado por la historia de Guatemala, en el Museo Nacional de Historia, de 14 a 16 horas

Recital de música de cámara Beethoven: Ecos de la Pastoral, por el Cuarteto Metropolitano e invitados, en Casa Ibargüen, a las 15 horas

Proyección del documental Cine de calle: San Sebastián, un barrio de abolengo, en el Museo del Holocausto Guatemala, a las 15 horas

Actividad infantil El Centro está de miedo: cuentos, monstruos y máscaras con Exploradores de cuentos, por Encuenthada, en La Teca, a las 15 horas

Clase de acondicionamiento corporal para todo público, dirigida por la magíster Antonieta Pérez, frente al Portal de la Sexta (6 avenida, entre 6 y 8 calles, zona 1), a las 15 horas

Presentación Danzas tradicionales, por el Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala, en el Palacio Nacional de la Cultura, Patio de la Vida, a las 15 horas

Tarde de cuentacuentos infantil: colección Árbol de vida, en Casa Municipal Antigua Tipografía Sánchez & De Guise, a las 15.30 horas

Lectura performática de poesía y exposición Dispositivos del lenguaje, en La Teca, a las 16.30 horas

Concierto popular, por la Marimba de Concierto de Bellas Artes, en la Plaza Mayor de la Constitución, a las 18 horas

Presentación del Grupo de Teatro de Arte Universitario, en el Centro Cultural Universitario, Sala del TAU, a las 18 horas

Domingo 11 de octubre

Recorrido Guardianas del tiempo: ceibas, historia y ciudad, guiado por Jeydy Trinidad. Visita en trolley por sitios de interés de la Ciudad de Guatemala, de 8.30 a 14 horas. Cupo limitado. Inscripción previa: llenar formulario en festivaldelcentrohistorico.com

Súper clase de baile: acondicionamiento físico, zumba y actividades deportivas del Programa Sustantivo Mujer y exhibición del Juego de Pelota Maya del Programa Sustantivo de Juegos Autóctonos y Tradicionales, en la Plaza Mayor de la Constitución, de 9 a 12 horas

Presentación del libro Cacao, un tesoro que perdura, en Casa Ibargüen, a las 10.30 horas

Cuentos al Viento en el Cerrito, en el Cerro del Carmen, parque interior (Banca Castillo Hermanos, Plazoleta Rotaria y Fuente Colonial), de 11 a 13 horas

Lectura de poesía y open mic La Ruleteca #53, en La Teca, a las 11.30 horas

Recorrido guiado por la historia de Guatemala, en el Museo Nacional de Historia, de 14 a 16 horas

Presentación del Grupo de Teatro de Arte Universitario, en el Centro Cultural Universitario, Sala del TAU, a las 18 horas

Concierto Voces de Hormigo, por la Agrupación Marimbística Q'ojonel Soon, en la Plaza Mayor de la Constitución, a las 19 horas

Fechas

El Festival del Centro Histórico se celebra del miércoles 7 al sábado 17 de octubre del 2026

Hora

Diferentes horarios, según las actividades

Lugar

Centro Histórico, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Entrada

Gratuita. Algunas actividades requieren inscripción previa en festivaldelcentrohistorico.com

Agenda completa

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