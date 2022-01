Alexis Cuentacuentos: “mi sueño es que los teatros se puedan llenar de nuevo para que  los artistas tengamos ingresos para mantener a nuestras familias”

El comienzo

Desde sus primeros años de estudio se involucraba en diferentes actividades artísticas, tanto en teatro, canto y aparecía cada vez que abrían la posibilidad de participar. Al entrar a la Universidad de San Carlos, en 1992, se vinculó a la Huelga de Dolores y de igual manera estuvo en diferentes concursos de baile, poesía y artes plásticas, entre otros. En ese momento estudiaba en la Escuela de Biología en la Facultad de ciencias químicas y farmacia.

“Me fui dando cuenta que lo mío era el arte”, dice. También recuerda que participó como candidato a Rey Feo en 1993 y ese año empezó a involucrarse en actividades extras en las que entra a teatro popular, teatro callejero, así como ballet. Estuvo en diferentes carreras como economía, arqueología y antropología.

Al final llegó a sociología y en 1998 ingresó al grupo Contempo teatro, ayudaba en la utilería, así como en maquillaje, aprendió de música, iluminación y otros detalles. En ese mismo año tuvo la oportunidad de hacer una obra llamada La rapidísima historia de la paz en la que se acerca más al mundo de las artes.

“En ese tiempo me sentía infeliz hasta que hablé con mi primo… esa charla me permitió dar el gran paso, dejé los dos trabajos que tenía y me dediqué al teatro”, dice. Esto le ha llevado a ser productor, director, gestor cultural y contador de historias.

Miles de presentaciones En el 2006 Alexis Cuentacuentos llevaba registrado cerca de mil presentaciones, a la fecha estima que suman más de cinco mil.

Dos décadas

Alexis tiene como fecha de aniversario el segundo domingo de marzo. Pero, todo el año está lleno de sorpresas e iniciativas con las que llega a su público, así como promociones por sus presentaciones.

Se van a estrenar espectáculos para toda la familia, así como para adultos y niños. Además se está creando una membresía anual para asistir a sus eventos y presentaciones ya sea virtuales y/o presenciales, un disco y un libro del artista, así como descuentos para otras compras.

En paralelo estará su proyecto Biciblioteca Guatemala, un proyecto para mediación lectora y promover la lectura por una biblioteca que tiene punto de lectura y también venta de libros. Se han hecho las primeras pruebas, se están consiguiendo materiales y alianzas con editoriales para este proyecto, así como creando la estrategia para llegar en bicicleta a distintos lugares.

“Queremos que las personas tengan una biblioteca en la colonia y barrio, que las personas no tengan que moverse sino los libros lleguen a ellos”, expresa. Esta es una biblioteca alternativa para tener lecturas de literatura infantil, juvenil y para adultos.

Otro objetivo es llegar a tener 10 mil libros en un año y unas 20 bicibliotecas en el país. En Quiché y Petén ya se tienen dos iniciativas que se están vinculando a este proceso y llegar a más personas.

La pandemia

Para Alexis la pandemia ha sido la prueba más dura de su carrera. “La oportunidad que tenía de mantener a mi familia con esta empresa se vino a bajo y seguimos con dificultad porque ha cambiado la cantidad de trabajo y buscamos innovar y mantener la calidad”, expresa.

Actualmente logra presentaciones de un 20 al 30 por ciento a diferencia de años pasados. “Dichosamente no ha hecho falta el pan, nuestros familiares y amigos nos han apoyado y varias veces vinieron personas que nos dieron comida porque sabían que nos sosteníamos del arte”, recuerda en una de las partes más complicadas de la pandemia en la que tuvo apoyo de su red de solidaridad.

El artista no tuvo la oportunidad de acceder a los apoyos del Gobierno por ciertos requisitos. Durante la pandemia desde el 15 de marzo (el país registró el primer caso de covid-19 el 13 de marzo) presentó actividades virtuales para acompañar a los guatemaltecos a través de sus historias y cuentos, así lo mantuvo de forma gratuita durante casi dos meses.

En ese mismo año vino otra prueba al enfermarse de la vesícula y tuvo problemas de cálculos renales. Tuvo algunas complicaciones y lo operaron, pero apareció una hernia incisional y se reventó, lo cual hizo una nueva emergencia para intervenirlo. Para sostenerse vendió y ofreció sus shows, presentaciones y cursos para hacerlas al mejorar su salud, de las cuales todavía se encuentra dando algunas pendientes.

“Creo en el poder de la palabra oral y escrita, en la transformación que tenemos al leer a grandes autores y mientras más personas tengan acceso a la lectura más personas podrán tomar mejores decisiones y llevar a un mejor rumbo a esta comunidad guatemalteca”, dice el artista.

En la entrevista también comenta, “mi sueño es que los teatros se puedan llenar de nuevo para que los artistas tengamos ingresos para mantener a nuestras familias”, un deseo que tiene también para los técnicos y todas las profesiones relacionadas con esta labor.

Invita a la población guatemalteca a apoyar al artista con contrataciones, comprando piezas, una función virtual sigue apoyando a aquellos que escogieron como profesión algo abstracto que llena el alma y el corazón.

Curiosidades de Alexis Cuentacuentos