Alfredo Adame ya fue condenado: ¿irá a la cárcel?

El actor mexicano Alfredo Adame fue encontrado culpable del delito de discriminación por haber agraviado verbalmente a la madre del conductor televisivo Gustavo Adolfo Infante. El veredicto fue dado a conocer por un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México, el 8 de octubre y 15 de octubre se fijó la condena.

El agravio

El conflicto legal entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante comenzó en 2022, cuando el actor hizo declaraciones sobre Elvia Inés Seañez, madre del periodista, m durante una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca.

En esa ocasión, el actor hizo señalamientos relacionados con supuestas prácticas de brujería y consumo de sustancias alucinógenas, además de mencionar presuntos actos ilícitos. La acusó de practicar “magia negra”, de estar involucrada en robos y de otras conductas ilegales. Infante presentó la demanda y calificó las declaraciones como una ofensa grave. La revista TV Notas, aseguró que tras casi cuatro años de proceso, el juez determinó que Adame era culpable.

El castigo

Aunque la parte acusadora pedía al menos tres años de cárcel para Adame, la condena fue distinta. El sitio Univisión reportó: "a las afueras de los juzgados de la Ciudad de México, los abogados del comunicador dieron a conocer que Alfredo Adame fue condenado a 33 días de trabajo en favor de la comunidad” y a pagar una multa de 67 mil 628 pesos”, que pueden ser conmutados a otros 16 días de trabajo”.

“Él ya fue condenado. Ante la sociedad ya es un delincuente. Un juez determinó que él cometió un delito y ese fue de discriminación, lo cual genera un precedente importante porque cualquier persona que se sienta ofendida o que le cause un agravio puede denunciarlo”, explicaron los acusadores a la revista TV y Novelas.

El juez, además, fijó otra audiencia para explicar la condena, la cual deberá celebrarse a finales de octubre.

El desacuerdo

Tanto el actor como los abogados del conductor declararon a la prensa mexicana que se encontraban en desacuerdo con el castigo impuesto. Los primeros aseguraron que había suficientes pruebas para imponer una pena de cárcel. Mientras que el actor aseguró que él nunca mencionó el nombre de la madre del conductor, que es una mujer de 85 años, y que quien endosó sus palabras a su progenitora fue el propio Infante.

“Además, este marrano le puso el saco a una señora de 85 años, cuando nunca dije ningún nombre, nunca señale absolutamente nada con esta persona y bueno, algunos otros factores con los que no… entonces, mentiroso, no soy”, agregó el actor al sitio Famosos.

Confirmó que en los próximos días realizaría trabajo comunitario como parte de su condena. Igual me llevan, no sé, a alguna clínica o alguna delegación. A lo mejor a podar pasto, parques… Ahorita vamos a evaluar (si se apela la decisión del juez) porque me culpan por discriminación, no por mentiroso, porque mentiras no dije”, dijo a TVNotas.