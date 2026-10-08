Robbie Williams invita a Omar Chaparro a cantar junto a él en su concierto en la Ciudad de México

Robbie Williams sorprendió al público que acudió al primero de los conciertos de su gira Britpop World Tour en la Ciudad de México con un invitado especial. Después de interpretar éxitos como Let Me Entertain You, Rock DJ, Strong, Supreme , Love my Life, Angels, Sexed Up, Candy y Relight My Fire, decidió revelar la sopresa.

El concierto estaba ya a punto de concluir cuando el británico se sacó una carta de la manga. Se quedó en silencio por un momento y luego anunció:

“Damas y caballeros, hace 20 años este hombre tocó la guitarra conmigo. Y esta noche cantará conmigo… es Omar Chaparro”, anunció con entusiasmo el cantante británico. El conductor y actor mexicano apareció, entre los aplausos y sorpresa de la audiencia, y comenzó a interpretar Better Man.

A pesar de los años de experiencia de Chaparro frente a las cámaras, durante su interpretación se notó un tanto nervioso. Sin embargo, sacó adelante la tarea y el público recibió bien su actuación.

El actor, conductor y cantante mexicano Omar Chaparro se ha destacado en diversas áreas del entretenimiento y fue el invitado de Robbie Williams. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Un reencuentro

Aunque a muchos les pudo parecer extraña la aparición de Chaparro en el concierto celebrado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, hay quienes recuerdan que esta no es la primera vez que coinciden en el escenario. La primera ocasión en la que se encontraron fue cuando Chaparro conducía el programa No manches, que se transmitía en el canal 5 de México, en 2005. Ahí, el conductor, quien también es cantante y actor, acompañó a Williams con una guitarra.

El gesto del cantautor británico fue visto por la audiencia como un acto de nobleza y una prueba de que ha conservado sus experiencias pasadas en México bien resguardadas en la memoria. El concluir el dueto, el artista europeo también dedicó palabras de admiración a Chaparro a quien llamó "mi hermano mexicano".