Escenario
“Alrededor del Fuego”: exposición colectiva de arte en el Museo Ixchel de Guatemala
En la exposición colectiva "Alrededor del fuego", once artistas reinterpretan mitos y leyendas a través del dibujo, la pintura, el grabado y la escultura. Conozca los horarios de visita de la muestra.
Un fragmento de la obra del artista guatemalteco Emilio Almaraz, uno de los artistas que estará en la muestra Alrededor del fuego. (Foto Prensa Libre: cortesía)
Alrededor del Fuego, donde las palabras se transforman en relatos y las sombras adquieren forma, nacen las historias que forjan la identidad de los pueblos. Esta exposición colectiva reúne a once artistas visuales que, a través del dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, exploran el vasto universo de la narrativa oral, reinterpretando mitos y leyendas que han trascendido generaciones.
Las obras evocan las voces de relatos universales, desde historias sombrías hasta hazañas de héroes míticos. Cada pieza es una interpretación contemporánea de narraciones
atemporales que no solo se cuentan, sino que se sienten y se viven. Este proyecto rinde homenaje a la riqueza de la tradición oral, al mismo tiempo que la proyecta hacia el futuro, invitando a los espectadores a sentarse simbólicamente “alrededor del fuego” del arte, donde lo ancestral y lo contemporáneo se encuentran y dialogan.
Entre los artistas estarán: Camilo Almaráz, Gustavo Bracamonte, Luis Caal, Walter C. Castillo, Arianka Lopez, Manuel Navichoc, Alexis Ramírez, Josue Ramírez, Exal Rivera, Esteban Solares y Mauro Yojcom.
Fecha
Del miércoles 17 al martes 30 de septiembre
Hora
De lunes a viernes de 9 a 17 horas;
sábado, de 9 a 13 horas y
domingo, cerrado
Lugar
Museo Ixchel del Traje Indígena – 6ta Calle final zona 10 campus Universidad
Francisco Marroquin, Ciudad de Guatemala
Precios y localidades :
Q40 tarifa por hora de parqueo
