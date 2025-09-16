“Alrededor del Fuego”: exposición colectiva de arte en el Museo Ixchel de Guatemala

Alrededor del Fuego, donde las palabras se transforman en relatos y las sombras adquieren forma, nacen las historias que forjan la identidad de los pueblos. Esta exposición colectiva reúne a once artistas visuales que, a través del dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, exploran el vasto universo de la narrativa oral, reinterpretando mitos y leyendas que han trascendido generaciones.



Las obras evocan las voces de relatos universales, desde historias sombrías hasta hazañas de héroes míticos. Cada pieza es una interpretación contemporánea de narraciones

atemporales que no solo se cuentan, sino que se sienten y se viven. Este proyecto rinde homenaje a la riqueza de la tradición oral, al mismo tiempo que la proyecta hacia el futuro, invitando a los espectadores a sentarse simbólicamente “alrededor del fuego” del arte, donde lo ancestral y lo contemporáneo se encuentran y dialogan.

Entre los artistas estarán: Camilo Almaráz, Gustavo Bracamonte, Luis Caal, Walter C. Castillo, Arianka Lopez, Manuel Navichoc, Alexis Ramírez, Josue Ramírez, Exal Rivera, Esteban Solares y Mauro Yojcom.

Fecha

Del miércoles 17 al martes 30 de septiembre

Hora

De lunes a viernes de 9 a 17 horas;

sábado, de 9 a 13 horas y

domingo, cerrado

Lugar

Museo Ixchel del Traje Indígena – 6ta Calle final zona 10 campus Universidad

Francisco Marroquin, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades :

Q40 tarifa por hora de parqueo

