Alux Nahual recibe las Llaves de la Ciudad de Providence, Rhode Island, por su aporte a la cultura en la comunidad centroamericana

Alux Nahual continúa cosechando éxitos en la escena nacional e internacional. En la actualidad, la banda celebra 47 años de carrera musical durante una gira de conciertos por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, México y EE. UU.

Sus integrantes viajaron a EE. UU. y fueron honrados con una distinción que otorga la ciudad por su aporte a la cultura de la comunidad centroamericana.

Brett Smiley, alcalde de Providence, entregó las Llaves de la Ciudad de Providence, Rhode Island, a la banda guatemalteca de rock, un reconocimiento que otorga la ciudad estadounidense a ciudadanos destacados.

De acuerdo con autoridades locales, las Llaves de la Ciudad constituyen uno de los honores cívicos más antiguos que se otorgan en la ciudad. Además, representan confianza y gratitud y, de forma simbólica, dejan las puertas de la ciudad abiertas para los condecorados.

En el caso de Alux Nahual, sus integrantes recibieron el reconocimiento debido a la importancia que la comunidad guatemalteca y centroamericana tiene para la localidad, donde guatemaltecos residen y aportan al desarrollo.

“Este es un reconocimiento que celebra la importancia de Alux Nahual en la escena musical y se hace en atención a la comunidad guatemalteca que habita la ciudad y que aporta tanto a nuestra cultura. De mi parte me siento honrado de recibirlos y darles esta distinción simbólica”, dijo Smiley.

Alux Nahual recibe las Llaves de la Ciudad de Providence, Rhode Island por su aporte a la cultura. (Foto Prensa Libre: Cortesía Juan Pablo Mijangos)

De acuerdo con los músicos guatemaltecos, viajaron a Providence, Rhode Island, EE. UU., durante una gira en la que celebraron la independencia de Guatemala y Centroamérica. El 12 de septiembre recibieron la distinción durante un evento en la ciudad, debido a las gestiones de la organización comunitaria Guatemalan Center de New England.

“Nos sentimos muy halagados y felices por este honor tan grande. Uno nunca se imagina los caminos que tomarán las canciones. Trataremos de contribuir con nuestra música para que adornen las calles y los corazones de Providence”, indicó Álvaro Aguilar, vocalista de la banda.