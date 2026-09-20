Viernes Verde prepara en Xela una velada roquera con un cuarteto de cuerdas

Con más de tres décadas dedicadas al rock guatemalteco, Viernes Verde continúa vinculada con la escena artística nacional y demuestra en los escenarios su estilo, fuerza y música.

En mayo pasado, la banda celebró sus 33 años de trayectoria ininterrumpida y durante los últimos meses ha participado en distintas actividades.

En fecha reciente participó en la apertura del concierto que el grupo mexicano Caifanes ofreció en la capital y en otros eventos musicales en varios departamentos del país.

Omar Méndez —voz—, Carlos Méndez, alias “Chingui” —bajo—; David Lemus, alias “Mono” —guitarra y segunda voz—; Roger Marroquín —batería—; Mario Villanueva —guitarra—, y Pablo León, alias “Mae” —teclados—, son los responsables en la actualidad del sonido de la banda guatemalteca.

Un concierto con otro concepto

De acuerdo con los músicos, Viernes Verde prepara un concierto especial en un recinto con mucha historia.

En sus cuentas de redes sociales publicaron que ofrecerán un concierto acompañados de un cuarteto de cuerdas en el Teatro Roma, en noviembre próximo.

“Definitivamente, Occidente es el área más fuerte de Viernes Verde. Es donde hemos dado la mayor cantidad de conciertos, donde más público tenemos. Entonces, esperaría que no solamente fuera la gente de Xela la que asista al concierto, sino que llegue gente de Salcajá, San Francisco el Alto, Totonicapán, Reu, Mazate, Coatepeque, San Marcos, San Cristóbal, Sololá”, dijo Omar Méndez, vocalista de la banda.

El grupo guatemalteco tiene previsto ofrecer un concierto con un formato especial. Contará con un cuarteto de cuerdas, un ensamble de música de cámara en el que cada instrumento tendrá una función propia y que, en conjunto, construirá armonías, melodías y distintas texturas sonoras.

El grupo guatemalteco Viernes Verde promociona concierto con un cuarteto de cuerdas en el Teatro Roma de Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

No se trata de una orquesta sinfónica ni de una versión reducida de ella, porque el cuarteto no sustituirá el sonido roquero de la banda, sino que se integrará a él para aportar nuevos matices y dimensiones a canciones como El sol dice, Si este es el final…, Nunca más, Abrazar la niebla y Vas a volver, entre otros éxitos de Viernes Verde.

Las cuerdas dialogarán con las guitarras de Lemus y Villanueva, con el bajo de “Chingui” y la batería de Roger. Además, se creará una propuesta que permitirá escuchar el repertorio de Viernes Verde desde otra perspectiva, sin perder la esencia que ha definido a la agrupación durante más de tres décadas.

Para ese concierto, Pablo León, alias “Mae”, estará a cargo de los arreglos y adaptará las canciones de Viernes Verde a este formato.

“Esperaría que, por lo atractivo del show, que será diferente, llegue gente de todas partes de Occidente y del país. El concierto será especial y tocaremos un repertorio amplio”, agregó Omar Méndez.

“Para mí, tocar en el Teatro Roma es una experiencia que me emociona muchísimo. Hay algo muy especial en llegar con una banda de rock a un lugar que tiene tanta historia y que, después de un tiempo, vuelve a abrir sus puertas y a llenarse de vida gracias a la iniciativa, el esfuerzo y la visión de varias personas”, dijo Mario Villanueva.

Para uno de los guitarristas de Viernes Verde, el concierto será especial porque conectará con la historia del recinto y de la banda.

“Este concierto será distinto. Estaremos acompañados por violines y cellos, y hace que la experiencia sea todavía más especial. Es emocionante pensar en nuestras canciones, que nacieron desde el rock, tomando otra dimensión al encontrarse con estos instrumentos, con la acústica, la atmósfera y la historia de un teatro como el Roma”, agregó Villanueva.

Viernes Verde cuenta con una trayectoria ininterrumpida de más de 33 años. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Viernes Verde y su vínculo con el Teatro Roma

De acuerdo con Omar Méndez y Mario Villanueva, ofrecer un concierto en ese recinto cultural de Quetzaltenango es conectar nuevamente con Viernes Verde y su historia.

“Hay algo muy simbólico en que un teatro que vuelve a la vida se encuentre con una banda de rock que llega a tocar en él. El Teatro Roma tiene su propia historia, Viernes Verde tiene la suya, y por una noche esas dos historias se van a encontrar a través de la música”, enfatizó Villanueva.

“Lo otro que me llama mucho la atención es que nosotros históricamente tocamos muchas veces en el Teatro Roma, el teatro gigante, lo acaban de remodelar, ya lo vimos, y está absolutamente hermoso. Entonces, tengo una expectativa muy alta de lo genial que será visualmente ese show ahí”, concluyó Omar Méndez.

Fecha

Viernes Verde ofrecerá un concierto con un Cuarteto de Cuerdas el sábado 28 de noviembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Teatro Roma, Quetzaltenango.

Precios y localidades

Platea (Fase 1) - Q250 + Q20 cargos por servicio

Paraíso (Fase 1) - Q150 + Q15 cargos por servicio

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir a través de la web de viveloonline.com

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