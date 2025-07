Día Mundial del Rock: Canciones y reflexiones de músicos guatemaltecos sobre la pasión y la esperanza del rock

El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio para recordar el famoso Live Aid de 1985, un concierto icónico realizado en esa fecha y en el que se presentaron grandes luminarias internacionales.

El Live Aid se celebró el 13 de julio de 1985 y marcó a la escena musical mundial con conciertos simultáneos en EE. UU. y el Reino Unido, con la presencia de Queen, U2, Eric Clapton, y Phil Collins, entre otros.

Televisado globalmente con una audiencia de 1 mil 500 millones, Led Zeppelin y The Who se unieron nuevamente para ese espectáculo que recaudó más de US$70 millones para víveres, insumos y proyectos de desarrollo en el tercer mundo.

Un año después se empezó a conmemorar el Día Mundial del Rock, que cada vez cobra más relevancia y en este 2025, 40 años después del mítico Live Aid, músicos guatemaltecos comparten mensajes sobre el rock y sugieren que, una buena manera de celebrarlo es escuchando las canciones de grupos nacionales e internacionales que incluyen ese poder transformador de la música.

Álvaro Aguilar – Alux Nahual

Para Álvaro Aguilar, vocalista del grupo Alux Nahual, el rock tiene el poder para poder denunciar injusticias, hablar sobre situaciones sociales y expresar sentimientos profundos.

“El rock, en realidad empezó como una música de baile, de festejo. Es el rock and roll, pero después se decantó en el rock y ya no es música de baile. Empezó a servir para poder denunciar injusticias, para poder hablar sobre situaciones sociales, para hablar en contra de la guerra. Hubo muchísima música en contra de la guerra en Estados Unidos y alrededor del mundo, en todos lados, tanto en Alemania como en Rusia y en Guatemala”, dijo Aguilar.

Álvaro Aguilar, vocalista del grupo guatemalteco Alux Nahual. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“No se está tratando de complacer a la gente con el rock. No se está haciendo una canción pensando que le va a gustar a la gente, sino se está pensando en qué es lo que necesito decir, qué quiero gritar. Un sentimiento profundo que yo quiero expresar”, añadió.

El pasado 4 de julio, Alux Nahual ofreció una velada roquera en el Fórum Majadas, zona 11 de la capital, en el marco de la XXII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), considerada como una las fiestas literarias más importantes en el país.

Durante esa presentación, la banda derrochó energía en el escenario y sus admiradores abarrotaron el recinto que brilló a ritmo de varios éxitos del rock guatemalteco.

Aguilar evidenció su gusto por temas como Dust in the Wind, de Kansas, Stormbringer, de Deep Purple, y Bohemian Rhapsody, de Queen, así como su gusto por otros proyectos. Además, dijo que el rock no es un estilo de música, sino que una actitud frente a la vida a través de sus infinitas formas.

A propósito de los éxitos de Alux Nahual, Aguilar recomendó Como un duende, que habla sobre la realidad de los niños de la calle y Alto al fuego, un himno que ha servido para hacer conciencia en contra de la guerra y que se tocó el 29 de diciembre de 1996, durante la firma de la paz en Guatemala.

Carlos Méndez – Viernes Verde

De acuerdo con Carlos Méndez “Chingui”, bajista de Viernes Verde, el rock es libertad. El músico indicó que es fan de Rush y que una de sus canciones favoritas de esa banda es Malignant Narcissism.

Carlos Méndez “Chingui”, bajista de Viernes Verde. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“El rock para mí es una expresión que me permite ser yo, ser libre, pocas reglas y permite mantener cierta juventud”, dijo Méndez.

En la actualidad Méndez y sus compañeros de grupo, promocionan Si este es el final…, No me duelas así, Para qué, y No queda nada, temas que incluirán en el décimo álbum de estudio, el cual publicarán el próximo 30 de julio.

Méndez indicó que existen temas de Viernes Verde con los que tiene una conexión especial e invitó a escuchar Te puede pasar, del álbum PM, y Despegar y no volver, de la producción Namasté.

Germánico Barrios - La Tona

La Tona es otra de las bandas guatemaltecas que ha dejado huella en la escena nacional y en la actualidad trabajan en la producción de un nuevo disco más roquero, pesado y oscuro, y que se publicará en los próximos meses.

Germánico Barrios, guitarrista de esa agrupación, dijo que el rock es revolución, cambio y postura. Además, afirmó que aprendió el rock gracias a la música de protesta.

Germánico Barrios, guitarrista del grupo La Tona. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Recuerdo que cuando hablé con el cantante de Los Guaraguao, le dije que había aprendido el rock con la música de protesta”, indicó Barrios.

¡Ya llegó La Tona! en el #DíaMundialdelRock y Germánico Barrios, guitarrista de la banda guatemalteca, envía mensaje para los amantes de la música. 🤘🇬🇹 @prensa_libre https://t.co/xj8QsV2LJ1 pic.twitter.com/N9p5XTau19 — Keneth Cruz (@KenethCruz_PL) July 14, 2025

El músico confirmó su gusto por bandas como Led Zeppelin, así como canciones como White Room de Cream y Volumen brutal de Barón Rojo. Además, evidenció su vínculo especial por temas de La Tona como Suicida Bengie en versión estudio.

Gilberto Lemus – Fábulas Áticas

Para Gilberto Lemus, vocalista del grupo Fábulas Áticas, el rock es actitud, una forma de expresar y revolucionario.

Gilberto Lemus, vocalista del grupo Fábulas Áticas. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Lemus, quién también cuenta con su propuesta musical independiente, celebró recientemente el 30 aniversario de fundación de Fábulas Áticas y con sus compañeros de banda, ofrecieron un concierto en el que grabaron un cortometraje.

“El rock es revolucionario, nació revolucionario y debería seguir siendo revolucionario”, dijo Lemus.

“Para mí el rock es como hablar de temas que la gente a veces olvida o de personas que a veces se olvidan”, agregó el vocalista de Fábulas Áticas.

En el #DíaMundialdelRock el músico Gilberto Lemus, vocalista de la banda @FabulasAticas celebra con sus admiradores y apasionados por este vibrante mundo sonoro. 🤘🇬🇹 @prensa_libre https://t.co/xj8QsV2LJ1 pic.twitter.com/b9jfxIfTDD — Keneth Cruz (@KenethCruz_PL) July 14, 2025

En cuanto a sus gustos internacionales, Lemus destacó Ciudad de pobres corazones de Fito Páez, mientras que, de las propuestas guatemaltecas eligió Mil formas de Fábulas Áticas, RB de su propuesta solista y Decepción, un dueto en el que participó con Lambour, otro destacado músico nacional.

Juancarlos Barrios - Bohemia Suburbana

“Para mí el rock es una actitud frente a la vida”, dijo Juancarlos Barrios, guitarrista de Bohemia Suburbana, banda guatemalteca que en mayo pasado lanzó Fiel a la miel, su séptimo álbum de estudio, el cual contó con el apoyo del músico y productor argentino Tweety González, reconocido por su participación con Soda Stereo y quién acompañó a Gustavo Cerati.

Juancarlos Barrios, guitarrista de la banda guatemalteca Bohemia Suburbana. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De acuerdo con Barrios, el rock también es una forma de pararse frente al mundo y de expresar lo que se siente.

El guitarrista de Bohemia Suburbana confesó que es fan de U2 y que su canción favorita de esa agrupación es Sunday Bloody Sunday.

Barrios añadió que uno de sus temas favoritos de Bohemia Suburbana es Tengo que llegar, el cual se incluyó en el álbum Imaginaria Sonora, producción que se lanzó en abril del 2015 y que incluyó una edición especial y de colección en formato vinilo.

Mario Flores – La Tona

Al igual que Germánico Barrios, el músico guatemalteco Mario Flores es integrante de La Tona.

En su rol como bajista le ha permito acompañar el crecimiento de la banda y acompañar a otros músicos locales.

Mario Flores, bajista del grupo La Tona. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Para mí el rock significa romper con barreras, limitaciones y estructuras”, dijo Flores. Además, dijo que lo siente como una expresión de liberación.

Mario Flores, bajista de la banda guatemalteca La Tona, envía mensaje en el #DíaMundialdelRock y recomienda un par de canciones 🤘🇬🇹 @prensa_libre https://t.co/xj8QsV2LJ1 pic.twitter.com/N6FA1j17LU — Keneth Cruz (@KenethCruz_PL) July 14, 2025

Flores dijo que una de sus bandas predilectas es Led Zeppelin y mencionó el tema Immigrant Song, mientras que de La Tona destacó Al camino, el primer sencillo del nuevo álbum de estudio que la banda publicará en los próximos meses.

Denis Córdova – Extinción – Dhárana

Si de evidenciar su pasión por el rock se trata, el guitarrista guatemalteco Denis Córdova “Pollo”, lo hace constantemente.

Denis Córdova, guitarrista de banda como Dhárana, Extinción y Manemono. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante su trayectoria artística, la cual la comenzó en la década de 1990, ha figurado en distintos proyectos y ha integrado bandas como Dhárana, Extinción y Manemono. Además, promueve Dencor, su proyecto solista.

“Para mí el rock es cultura y un estilo de vida”, dijo Córdova, quien recomendó los temas Antro, de Dhárana, Herkules, de extinción, Machete, de ManeMono, y Camino de Luz, de Dencor.