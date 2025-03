“No me duelas así”: La nueva balada de Viernes Verde con la que promociona su décimo álbum de estudio

Desde diciembre del 2024, la agrupación guatemalteca Viernes Verde comenzó con la difusión de su nueva propuesta musical y lanzó Si este es el final…, el primer sencillo de un nuevo álbum que se publicará en los próximos meses.

De acuerdo con Omar Méndez, vocalista del grupo, optaron con el resto de los integrantes ya no publicar álbumes y durante un tiempo se enfocaron en la difusión de sencillos, como Solos contra el mundo y Mi viejo, que se lanzaron en el 2022.

“Originalmente habíamos decidido ya no hacer más discos, simplemente sacar un par de singles cada año, y de esa manera mantenernos vigentes porque era un proceso más fácil, considerando que la mayoría de las personas ya no escucha las obras completas”, dijo Méndez.

“En la actualidad se compite no solo contra otra música, sino contra otras aplicaciones o plataformas como Netflix y TikTok, por ejemplo. Entonces, captar la atención de las personas con un disco completo, sentíamos que ya no aplicaba para esta época”, agregó.

Según Omar Méndez, esa estrategia la descartaron en mayo del 2023, luego de la celebración de sus 30 años de trayectoria ininterrumpida Viernes Verde, debido a que regresó a la alineación de la banda uno de los integrantes originales.

“Después de los 30 años de la banda, Mario Villanueva (guitarrista) me dijo, como otras veces, que quería volver, así que, tal y como lo hacemos con todos, le dimos un período de prueba para ver si era cierto. La respuesta fue más que satisfactoria porque, a diferencia de otras ocasiones, esta vez algo cuajó en su interior y le entró, pero con venganza, es decir, trajo demasiadas ideas de canciones nuevas”, indicó Méndez.

De acuerdo con Omar, el regreso de Villanueva a la agrupación devolvió esa química innegable que surge al momento de la composición, tal y como sucedió con los discos Cenizas bajo tus pies (1994) y Oscuro (1998). Además, Villanueva compuso temas que se incluyeron en Remedios para el alma (2001), pero no los grabó.

“Cuando volvimos a componer otra vez con Mario, me empezaron a brotar nuevamente esas tentaciones y emociones, me inspiró otra vez a escribir un montón de material. Entonces, al notar que teníamos mucha música, muchas rolas, dijimos ‘hagamos un disco y qué importa la estrategia’”, añadió el vocalista de la banda.

El nuevo álbum

Viernes Verde trabaja en la producción de su décimo álbum de estudio, el cual se prevé lanzar durante el primer semestre de este 2025.

La difusión de su nueva propuesta sonora comenzó el 15 de diciembre del 2024 con la publicación de Si este es el final…, el primer sencillo.

En la actualidad el grupo está conformado por Omar Méndez –voz-, Carlos Méndez “Chingui” -bajo-, David Lemus “Mono” –guitarra y segunda voz-, Roger Marroquín –batería-, y Mario Villanueva –guitarra–. Además, los apoya como músico invitado Pablo León “Mae”, en los teclados.

Portada del sencillo "Si este es el final…", de Viernes Verde. (Foto Prensa Libre: Cortesía Viernes Verde)

El primer sencillo fue una pieza 100% roquera, cuya letra fue creación de Omar Méndez y la música estuvo a cargo de Carlos Méndez, Roger Marroquín, David Lemus y Mario Villanueva.

Si este es el final…

Dicen que las almas antes de venir a este mundo

Conocían quien será su amor eterno

Y cuando van a morir

Ay si este es el final

Toma mi mano y despierta

Que esta realidad desaparecerá de tu mente

Si hubieras nacido

a millones de años luz

de igual forma

te hallaría

Gracias a la luz

en tu corazón

Que ilumina

el universo

Ay si este es el final

Toma mi mano y despierta

Que esta realidad desaparecerá de tu mente

Ay si este es el final

Toma mi mano y despega

Los pies de este mundo cruel

Vuela lejos y ve

Mas allá del dolor

Sálvate

No mires atrás

El segundo sencillo

Viernes Verde continúa con la difusión de su nueva propuesta y este sábado 29 de marzo, el grupo publicó No me duelas así, el segundo sencillo de su décimo álbum de estudio.

Esta pieza es una balada con la que el grupo muestra la diversidad de temáticas que incluirá en su nueva producción.

Nuevamente la letra fue creación de Omar Méndez y la música estuvo a cargo de Mario Villanueva, David Lemus, Carlos Méndez y Roger Marroquín. Además, participó como músico invitado Pablo León, con los teclados.

De acuerdo con la banda, los dos sencillos y el nuevo álbum cuentan con el respaldo de Dan Roca en la producción, grabación, mezcla y masterización.

Portada del sencillo "No me duelas así", de Viernes Verde. (Foto Prensa Libre: Cortesía Viernes Verde)

No me duelas así

No solo es el silencio

Es soledad

No solo es la tristeza

Es llorar

Porque a nadie más

Le duele como a mí

Ohhhh ohhhh ¿Por qué yo?

Uhhhh uhhhh ¿Por qué a mí?

Ya no me duelas así

no sé qué sentir

Te perdí

No solo es una lluvia

Es tempestad

No solo es una herida

Es lastimar

Porque a nadie más

Le duele como a mí

Ohhhh ohhhh ¿Por qué yo?

Uhhhh uhhhh ¿Por qué a mí?

Ya no me duelas así

no sé qué sentir

Te perdí

No me duelas así

No me duelas así

No me duelas así

Planes inmediatos de Viernes Verde

De acuerdo con los verdes, como también se les conoce, antes del lanzamiento de su décimo álbum de estudio publicarán el tercer y cuarto sencillo, en abril y mayo respectivamente.

Los músicos también recalcaron que el próximo 15 de mayo celebrarán 32 años de trayectoria ininterrumpida. Además, invitan a sus admiradores a escuchar el reciente sencillo.

“Nos gustaron tanto las rolas que tenemos y eso nos llevó a crear un disco completo, el cual incluirá como bonus tracks los sencillos que grabamos anteriormente como Solos contra el mundo, Mi viejo y la canción que me dedicó Chingui, la de Capitán S.O.S”, concluyó Omar.