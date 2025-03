“Cadejo Blanco”: La película guatemalteca en coproducción con Hollywood está disponible en Prime Video

Cadejo Blanco narra la historia de Sarita, una joven que se infiltra en una pandilla de Puerto Barrios para encontrar a su hermana desaparecida.

La película fue dirigida por Justin Lerner y aborda temas como el crimen y la pobreza, lo que refleja una de las realidades sociales de Guatemala.

De acuerdo con los productores, Cadejo Blanco es la primera coproducción entre Hollywood y un país centroamericano, realizada por La Danta Films y The Orange Company.

La película también con contó con la colaboración de Imperative Entertainment, reconocida por producciones como Killers of the Flower Moon, Triangle of Sadness y All The Money in the World, todas nominadas a los Premios Óscar.

Por Guatemala, la producción fue liderada por Mauricio Escobar, guatemalteco fundador de La Danta Films, quien participó anteriormente como jefe de producción en otras producciones guatemaltecas e internacionales como Pólvora en el Corazón y La Llorona, entre otras.

Además, la película contó con la producción de Ryan Friedkin (Imperative Entertainment), Jack Hurley y Francisco Palarea (The Orange Company), Justin Lerner y Pedro H. Murcia como coproductor con su empresa Cine Caribe.

Póster oficial de la película guatemalteca "Cadejo Blanco". (Foto Prensa Libre: Cortesía La Danta Films)

Cadejo Blanco, Sinopsis

Sarita vive con su hermana Bea en un barrio popular de Ciudad de Guatemala. Una noche, después de una fiesta, Bea desaparece. Convencida de que Andrés, el peligroso exnovio de su hermana, tiene algo que ver, Sarita se convierte en su amiga y se infiltra en su pandilla.

Con la muerte a su lado en cada momento y una determinación inquebrantable contra las expectativas de los hombres que la subestimaron, Sarita se involucra cada vez más con Andrés y el mundo implacable de su pandilla, buscando respuestas sobre lo que le sucedió a su hermana, sin saber que la verdad es mucho más complicada de lo que imagina.





Cadejo Blanco en Prime Video

Desde marzo del 2025, la película guatemalteca Cadejo Blanco está disponible para toda Latinoamérica en Amazon Prime Video.

La película guatemalteca "Cadejo Blanco" está disponible en Prime Video. (Foto Prensa Libre: Prime Video)

La grabación se realizó en Puerto Barrios, con un equipo mayoritariamente guatemalteco y se destacó el talento nacional.

Reconocimientos internacionales de Cadejo Blanco

Desde septiembre del 2021, durante el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), dos de las figuras más destacadas del cine guatemalteco, Karen Martínez y Brandon López, hablaron sobre la película e indicaron que revela la crudeza las pandillas y el crimen organizado.

Antes de su llegada a Amazon Prime Video en Latinoamérica, Cadejo Blanco tuvo un exitoso estreno en salas de cine en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, España y Francia, lo que permitió ampliar su impacto en la audiencia internacional.

El filme ha sido reconocido en varios países y ha ganado el Premio del Sang Neuf en Reims Polar, así como múltiples galardones en el Festival Ícaro.

Cadejo Blanco también ha sido nominada en los Independent Spirit Awards, los Premios Ariel y el Festival de Málaga, entre otros, consolidándose como una de las producciones más destacadas de la región.

La película guatemalteca "Cadejo Blanco", está disponible en Prime Video. (Foto Prensa Libre: Cortesía La Danta Films)

Reparto de Cadejo Blanco

Karen Martínez (Sarita)

Karen Martínez debutó en la pantalla con su inolvidable interpretación en la película La jaula de oro (2013), por la que fue galardonada con el Premio a Mejor Actriz Revelación en los Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España.

En la película, lidera un reparto de actores no profesionales que fueron entrenados durante meses antes del rodaje por la profesora de interpretación Fátima Toledo (Ciudad de Dios).

Martínez y sus dos coprotagonistas en La jaula de oro también ganaron el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde se estrenó la película.

Posteriormente, Martínez protagonizó el largometraje Resonancia y tuvo un papel secundario en la película Nuestras Madres, de César Díaz. Además, actualmente estudia producción cinematográfica con una beca completa en una escuela de cine privada de Ciudad de Guatemala.

Rudy Rodríguez (Andrés)

Descubierto en Puerto Barrios durante una audición abierta para Cadejo Blanco, la interpretación de Rudy Rodríguez como Andrés es su primera vez actuando.

Respondiendo a un anuncio de casting en Puerto Barrios, donde se desarrolla la película, Rodríguez acudió a la audición en su hora de almuerzo de su trabajo de mecánico en un taller de automóviles. Durante la sesión, se mostró encantador y muy abierto al hablar sobre los retos a los que se enfrentó su familia mientras crecía en Puerto Barrios. La semana siguiente, le pidieron que hiciera lecturas de química con la protagonista femenina, Karen Martínez.

Una vez que le ofrecieron el papel, Rodríguez se trasladó a Ciudad de Guatemala para entrenar durante meses con el director Justin Lerner y la profesora de interpretación Tatiana Palomo.

Durante la preproducción, él y Lerner reescribieron su personaje para que reflejara más directamente sus experiencias de vida reales. Rodríguez continúa viviendo en Puerto Barrios y trabajando como mecánico, pero también se está preparando para completar su educación secundaria, con el apoyo de una ONG que está asociada con la película.

Pamela Martínez (Bea)

Martínez tiene formación en danza, gimnasia y realización de acrobacias en circo. Fue descubierta en un bar de Ciudad de Guatemala, donde una directora de casting la conoció y le pidió que hiciera una prueba para Cadejo Blanco.

Después de ser elegida, Martínez se entrenó durante meses con el guionista-director Lerner y con la profesora de interpretación guatemalteca Tatiana Palomo. Su memorable interpretación de Bea, la encantadora, impulsiva y enérgica hermana menor de Sarita, es su primer papel como actriz.

Brandon López (Damián)

López fue descubierto durante un casting abierto para la película mexicana La jaula de oro. Él y sus compañeros de reparto se entrenaron durante meses antes del rodaje con la famosa profesora de interpretación brasileña Fátima Toledo (Ciudad de Dios).

La Jaula de Oro se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, donde él y los demás miembros del reparto ganaron un Premio Especial del Jurado por sus interpretaciones.

Más tarde, López también se llevó a casa el premio mexicano Ariel a Mejor Actor en la película. Siguió actuando en otros largometrajes, como 90 minutos, 1991 y Temblores.

También se graduó de la escuela de cine Casa Comal de Ciudad de Guatemala y cuando no está actuando, realiza sus propios cortometrajes como director.

En su papel de Damián en el largometraje Cadejo Blanco, López fue el único actor profesional que interpretó a uno de los miembros de la pandilla de Puerto Barrios y también trabajó como entrenador de interpretación en locación para todos los actores no profesionales que componían la pandilla.

Juan Pablo Olyslager (Oliveiros)

Juan Pablo Olyslager es uno de los actores más prolíficos y versátiles de Guatemala. Con más de una docena de largometrajes en su historial, su papel más destacado fue su protagónico en Temblores (2019), de Jayro Bustamante, en el que interpreta a un hombre de familia que se asume como gay en una sociedad ultraconservadora.

Cuando la película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, The Hollywood Reporter elogió la "interpretación intensa y desgarrada" de Olyslager, que posteriormente ganó el premio al mejor actor en el Outfest por este papel.

Olyslager también aparece en el tercer largometraje de Bustamante, La Llorona, que se estrenó en la sección Venice Days, del Festival Venecia de 2019 y fue nominada a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro del 2021.

Olyslager es un actor al que le gustan los retos, algo que lo motivó a interpretar a un peligroso jefe del crimen de Zacapa en Cadejo Blanco, de Justin Lerner.