Amaia Montero recibe críticas por su apariencia en show de La Oreja de Van Gogh en Zaragoza: ¿cómo respondió?

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Amaia Montero recibe críticas por su apariencia en show de La Oreja de Van Gogh en Zaragoza: ¿cómo respondió?

La cantante reaccionó a los comentarios emitidos por las redes sociales y sorprendió a sus seguidores.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

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Amaia Montero durante una reciente presentación de La Oreja de Van Gogh en Valencia. (Foto Prensa Libre: EFE/ Biel Aliño)

Amaia Montero durante una reciente presentación de La Oreja de Van Gogh en Valencia. (Foto Prensa Libre: EFE/ Biel Aliño)

El nombre de Amaia Montero se ha vuelto viral en las últimas horas. La cantante española, que ha retomado su lugar en la agrupación La Oreja de Van Gogh, ha generado movimiento en las redes sociales, primero porque muchos la criticaron e incluso se burlaron de ella por su apariencia. Pero ahora, lo que sorprendió fue su elegante reacción.

Muchos usuarios no centraron su atención en la alegría de su retorno a las filas de la agrupación, ni en su siempre esplendido manejo de la voz, sino que se enfocaron en los cambios físicos que presenta y el vestuario que ha elegido para sus conciertos. Entre los comentarios hubo quienes solo mostraron extrañeza, pero otros, fueron ofensivos.

El sitio de Exa indicó que la controversia surgió a raíz del atuendo que utilizó en Zaragoza: "un ajustado minivestido negro con mangas abullonadas, un gran lazo a la espalda y botines amarillo flúor que dejaban a la vista su ropa interior en el mismo tono". El medio añadió que mientras diversos internautas cuestionaban el estilismo y criticaban su apariencia, personalidades como Sara Carbonero, Paula Echevarría y Jon Kortajarena aplaudieron "su seguridad y su libertad sobre el escenario".

Ante esto, la cantante utilizó sus propias redes para dejar clara su postura, sin ser demasiado evidente: A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un célebre verso de la canción 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina: "Siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta".

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La revista Quien indica que la reacción de Montero se produjo después de que varios fragmentos de sus conciertos se viralizaran y acumularan mensajes sobre su apariencia. Aunque no hizo alusión directa a los mensajes, muchos seguidores lo interpretaron así y le brindaron palabras de aliento.

Entre los usuarios de redes sociales conversación también abrió un debate sobre la diferencia entre las críticas a una actuación musical y los comentarios que se centran en el cuerpo de una artista, explica Quien.

Nueva actitud

En una entrevista con Despierta América, Montero reconoció que los ataques en redes sociales llegaron a lastimarla. Sin embargo, después de 30 años de trayectoria ya sabe cómo reaccionar.

Además, en ese encuentro con el programa televisivo reconoció cómo Karol G influyó en las decisiones profesionales que ha tomado en los últimos meses. Recordó cómo hace dos años reapareció oficialmente precisamente durante un concierto de la vocalista colombiana en el estadio Santiago Bernabéu, luego de superar su depresión y dejar atrás los problemas en su vida personal.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

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