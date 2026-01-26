“Amor, Omar y Valentina”: la obra que revive el romance a la antigua

“Amor, Omar y Valentina”: la obra que revive el romance a la antigua

Entre amor, nostalgia y comedia, Amor, Omar y Valentina presenta una historia romántica al estilo de antes. Así podrá disfrutarla.

|

time-clock

Obra de teatro para la temporada del amor y la amistad. (Foto Prensa Libre: Cortesía teatrlidad Gt)

Un teatro que habla del amor. Amor, Omar y Valentina es una obra que profundiza en las vivencias de los romances a la antigua, donde las cartas, las flores y las citas formaban parte esencial del cortejo.

La pieza, escrita por el dramaturgo guatemalteco Emerson Leiva, evoca el amor de antaño a través de sus personajes: Valentina (por san Valentín) y Omar (anagrama de “amor”), quienes revivirán su historia desde el primer flechazo y cómo este sentimiento se ha fortalecido con el paso del tiempo.

Interpretados por Emerson Leiva y Leslie Marroquín, la obra —también conocida como Cartas a Cupido— se presentará en la Universidad Popular durante febrero.

Según su descripción, esta puesta en escena transportará al público a una época previa al internet, a los chats, al ghosting y a las cancelaciones: un tiempo que consolidó los vínculos amorosos entre personas que, finalmente, deben aprender a decir adiós.

Funciones:

Fechas:

viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero

Hora:

19 horas (inicia puntual)

Lugar:

Teatro Manuel Galich, Universidad Popular

Precios:

Q100 en taquilla / Q75 en preventa

Entradas:

Reservaciones al 3567-7143 (Teatralidad GT)

  • Nota: Parqueo aledaño, tarifa especial con tiquete sellado.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

