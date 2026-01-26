Escenario
“Amor, Omar y Valentina”: la obra que revive el romance a la antigua
Entre amor, nostalgia y comedia, Amor, Omar y Valentina presenta una historia romántica al estilo de antes. Así podrá disfrutarla.
Obra de teatro para la temporada del amor y la amistad. (Foto Prensa Libre: Cortesía teatrlidad Gt)
Un teatro que habla del amor. Amor, Omar y Valentina es una obra que profundiza en las vivencias de los romances a la antigua, donde las cartas, las flores y las citas formaban parte esencial del cortejo.
La pieza, escrita por el dramaturgo guatemalteco Emerson Leiva, evoca el amor de antaño a través de sus personajes: Valentina (por san Valentín) y Omar (anagrama de “amor”), quienes revivirán su historia desde el primer flechazo y cómo este sentimiento se ha fortalecido con el paso del tiempo.
Interpretados por Emerson Leiva y Leslie Marroquín, la obra —también conocida como Cartas a Cupido— se presentará en la Universidad Popular durante febrero.
Según su descripción, esta puesta en escena transportará al público a una época previa al internet, a los chats, al ghosting y a las cancelaciones: un tiempo que consolidó los vínculos amorosos entre personas que, finalmente, deben aprender a decir adiós.
Funciones:
Fechas:
viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero
Hora:
19 horas (inicia puntual)
Lugar:
Teatro Manuel Galich, Universidad Popular
Precios:
Q100 en taquilla / Q75 en preventa
Entradas:
Reservaciones al 3567-7143 (Teatralidad GT)
- Nota: Parqueo aledaño, tarifa especial con tiquete sellado.
