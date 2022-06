Ángela Aguilar: los motivos por los que Pepe Aguilar no quiere que su hija cante un tema de Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50

En septiembre de 2020, Pepe Aguilar fue duramente criticado luego de interrumpir a sus hijos, Ángel y Leonardo, mientras ambos interpretaban una canción compuesta por Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50.

El reconocido cantante mexicano regañó a sus dos hijos por cantar el tema Aguaje Activado, canción que cuenta con algunas expresiones vulgares.

“No está bien que canten ustedes esa canción y mira que es de mi amigo Edén Muñoz y co-compositor, llevamos compuestas varias canciones. Pero te oyes muy rara diciendo: ‘Traigo morras en mi troca hasta cigarros’”, indicó.

Añadido a esto, Aneliz Álvares, esposa de Pepe Aguilar, también le pidió a Ángela y a Leonardo que pararan de cantar este tema, el cual salió mientras Edén Muñoz continuaba con la agrupación Calibre 50.

“Si es raro verte a ti Ángela cantando esa canción, tú que cantas todo así, hermoso… ‘Traigo chelas y bebidas’”, dijo.

Luego de casi dos años de esta polémica, Pepe Aguilar recordó este momento y reveló que todo se trató de una confusión, ya que él no tiene ningún problema con que sus hijos canten temas de Edén Muñoz.

Asimismo, explicó que la verdadera razón por la que no se siente cómodo cuando Ángela y Leonardo cantan esas canciones es debido a que “contienen malas palabras”.

“Lo que no me gusta es que se digan malas palabras en las canciones, pero Edén no me ha mandado ninguna con malas palabras para Ángela. Igual ahí hay un malentendido. Edén es mi amigo, me encanta como canta y como compone”, comentó Pepe Aguilar para Ventaneando.