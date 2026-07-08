Anne Hathaway confiesa que la maternidad fue clave para dar vida a Penélope en La Odisea

Escenario

Anne Hathaway confiesa que la maternidad fue clave para dar vida a Penélope en La Odisea

Christopher Nolan reunirá a un elenco de primer nivel en La Odisea. Entre ellos figura Anne Hathaway, quien explicó cómo la maternidad influyó en su interpretación de Penélope.

|

time-clock

LONDON (United Kingdom), 06/07/2026.- US actor and cast member Anne Hathaway attends the world premiere of 'The Odyssey' at the Odeon Leicester Square in London, Britain, 06 July 2026. The movie will be released on 17 July 2026. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN

La actriz estadounidense Anne Hathaway asiste al estreno mundial de 'La Odisea' en el Odeon Leicester Square de Londres, Reino Unido, el 6 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Uno de los estrenos más esperados del 2026 es la más reciente película del director Christopher Nolan, La Odisea, una adaptación del poema épico de Homero, La Odisea (The Odyssey). La ganadora del Óscar Anne Hathaway es una de las figuras destacadas de esta producción y reveló cómo la maternidad influyó en su interpretación de Penélope.

La actriz, que este año suma diversos estrenos, entre ellos El diablo viste a la moda 2 y Mother Mary, explicó que ser madre la ayudó a construir su personaje en la producción de Nolan.

Durante la alfombra roja reveló que, al construir a Penélope, logró conectar con sus propias experiencias, principalmente con el instinto protector que caracteriza al personaje. "Soy un poco como una mamá osa. Nada se interpone entre mis cachorros y yo".

Según recopiló Infobae, Hathaway explicó que esa sensación la ayudó a interpretar las emociones de Penélope al proteger a su hijo Telémaco (Tom Holland) durante la ausencia de su esposo, Odiseo (Matt Damon).

LECTURAS RELACIONADAS

BARCELONA, 22/05/2026.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny, durante el concierto ofrecido este viernes en el Estadio Olímpico de Barcelona. EFE/Alejandro García

Bad Bunny es nominado a los Premios Emmy 2026 por el espectáculo del Super Bowl LX que rindió homenaje al continente americano

chevron-right
LOS ANGELES (United States), 17/11/2025.- US actor Oscar Isaac attends the Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16th Governors Awards in Los Angeles, California, USA, 16 November 2025. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Óscar Isaac consigue su segunda nominación a un premio Emmy por su papel en la serie Beef, de Netflix

chevron-right

Analizar las circunstancias que atraviesa Penélope le permitió comprender una faceta profundamente protectora, con la que pudo identificarse a partir de su propia experiencia como madre.

En la historia, Penélope espera el regreso de Odiseo, quien, tras consolidarse como héroe durante la guerra, emprende el viaje de vuelta a Ítaca para recuperar su trono. Sin embargo, debe enfrentarse a criaturas mitológicas, mares peligrosos, dioses, sirenas y fenómenos naturales que retrasan su llegada.

Mientras tanto, Penélope enfrenta el desafío de proteger a Telémaco y resistir la presión de numerosos pretendientes, entre ellos Antínoo, quien busca apoderarse del trono de Ítaca.

Maternidad

Anne Hathaway es madre de Jonathan, de 10 años, y de Jack, de seis, fruto de su matrimonio con el actor y diseñador de joyas Adam Shulman. El pasado 19 de junio, la actriz compartió que espera a su tercer hijo.

Infobae destacó que Hathaway se mostró entusiasmada por esta nueva etapa de su vida, en la que combina diversos estrenos cinematográficos con la espera de su tercer hijo.

"Estoy en una edad y en un momento de mi carrera en el que sé que cosas como esta no ocurren muy a menudo y, desde luego, no duran para siempre. Así que voy a aprovechar esta etapa mientras dure".

La Odisea

La Odisea será la decimotercera película de Christopher Nolan como director. Con un elenco de primer nivel, el cineasta buscará regresar a los Premios Nobel Óscar y estrenará la cinta el 17 de julio del 2026.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Anne Hathaway Estreno de cine Odisea Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM