Anne Hathaway confiesa que la maternidad fue clave para dar vida a Penélope en La Odisea

Uno de los estrenos más esperados del 2026 es la más reciente película del director Christopher Nolan, La Odisea, una adaptación del poema épico de Homero, La Odisea (The Odyssey). La ganadora del Óscar Anne Hathaway es una de las figuras destacadas de esta producción y reveló cómo la maternidad influyó en su interpretación de Penélope.

La actriz, que este año suma diversos estrenos, entre ellos El diablo viste a la moda 2 y Mother Mary, explicó que ser madre la ayudó a construir su personaje en la producción de Nolan.

Durante la alfombra roja reveló que, al construir a Penélope, logró conectar con sus propias experiencias, principalmente con el instinto protector que caracteriza al personaje. "Soy un poco como una mamá osa. Nada se interpone entre mis cachorros y yo".

Según recopiló Infobae, Hathaway explicó que esa sensación la ayudó a interpretar las emociones de Penélope al proteger a su hijo Telémaco (Tom Holland) durante la ausencia de su esposo, Odiseo (Matt Damon).

Analizar las circunstancias que atraviesa Penélope le permitió comprender una faceta profundamente protectora, con la que pudo identificarse a partir de su propia experiencia como madre.

En la historia, Penélope espera el regreso de Odiseo, quien, tras consolidarse como héroe durante la guerra, emprende el viaje de vuelta a Ítaca para recuperar su trono. Sin embargo, debe enfrentarse a criaturas mitológicas, mares peligrosos, dioses, sirenas y fenómenos naturales que retrasan su llegada.

Mientras tanto, Penélope enfrenta el desafío de proteger a Telémaco y resistir la presión de numerosos pretendientes, entre ellos Antínoo, quien busca apoderarse del trono de Ítaca.

Maternidad

Anne Hathaway es madre de Jonathan, de 10 años, y de Jack, de seis, fruto de su matrimonio con el actor y diseñador de joyas Adam Shulman. El pasado 19 de junio, la actriz compartió que espera a su tercer hijo.

Infobae destacó que Hathaway se mostró entusiasmada por esta nueva etapa de su vida, en la que combina diversos estrenos cinematográficos con la espera de su tercer hijo.

"Estoy en una edad y en un momento de mi carrera en el que sé que cosas como esta no ocurren muy a menudo y, desde luego, no duran para siempre. Así que voy a aprovechar esta etapa mientras dure".

La Odisea

La Odisea será la decimotercera película de Christopher Nolan como director. Con un elenco de primer nivel, el cineasta buscará regresar a los Premios Nobel Óscar y estrenará la cinta el 17 de julio del 2026.