Antonio Banderas recuerda la boda de su hija Stella del Carmen con una fotografía inédita

El orgullo y la nostalgia se apoderaron de Antonio Banderas el pasado domingo 18 de octubre del 2026, al recordar la boda de su hija Stella del Carmen, quien celebró su primer aniversario de bodas.

El actor español compartió una fotografía inédita en su cuenta de Instagram, en la que aparece junto a Stella, su única hija biológica, para recordar el día en que contrajo matrimonio con Alex Gruszynski.

La imagen corresponde a la boda, celebrada el 18 de octubre del 2025. En la fotografía se ve a la joven con su vestido de novia y mirando hacia el horizonte, mientras recibe un beso de su padre, Antonio Banderas, en la frente.

Sin muchas palabras, Banderas añadió un breve texto a la publicación: "Hace un año", en recuerdo de la fecha en que la acompañó al altar.

La publicación ya cuenta con más de 78 mil reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores, con emoticonos de corazones y caras felices.

Por su parte, Stella también acudió a sus redes sociales para recordar el día en que comenzó su vida con su amado y publicó una serie de historias en Instagram sobre el "gran día".

Las fotografías muestran detalles de la preparación del vestido y el maquillaje, la cena y la banda musical, así como una imagen con su madre, Melanie Griffith, y la misma fotografía publicada por su padre, Antonio Banderas.

Stella del Carmen es fruto del matrimonio de Banderas y Griffith, quienes se divorciaron en el 2015.

La joven, que ahora tiene 30 años, se casó el 18 de octubre del 2025, un día especial en el que llegó al altar acompañada de su padre, Antonio Banderas. Ambos caminaron juntos mientras sonaba una canción compuesta por el tío abuelo de Stella.

El día fue tan especial que ambos decidieron recordarlo con sus imágenes favoritas.