¿Jennifer Lopez tiene nuevo novio? Los rumores que la vinculan con Brett Goldstein

Desde que compartieron protagonismo en Office Romance (Turbulencia en la oficina, en español), la artista estadounidense Jennifer Lopez y el actor británico Brett Goldstein han alimentado las sospechas de un romance fuera de la pantalla.

La comedia romántica se estrenó el 5 de junio del 2026 y, desde entonces, seguidores y medios de comunicación especulan sobre una posible relación sentimental. Los rumores cobraron fuerza en los últimos días, después de que los actores fueran vistos cuando llegaban juntos a una fiesta privada en Los Ángeles.

Según los reportes, ambos llegaron en el mismo vehículo al evento organizado por el representante de talentos Cade Hudson, el viernes 16 de octubre del 2026.

Sin embargo, habrían procurado entrar y salir por separado, quizá para no llamar la atención. Lopez lo hizo acompañada de su representante, Benny Medina, mientras que Goldstein ingresó solo.

De acuerdo con Page Six, los actores habrían desarrollado una fuerte conexión durante el rodaje de la película y fueron vistos muy cercanos en la fiesta de fin de grabaciones.

Otra fuente allegada asegura que comenzaron a salir al terminar el rodaje y que, aunque la relación no prosperó y optaron por seguir como amigos, entre ellos existe "una química innegable".

Hasta ahora, ni Lopez ni Goldstein han confirmado o desmentido los rumores, y sus representantes tampoco respondieron a las consultas de Page Six.

Su reciente aparición conjunta en la fiesta privada reaviva las sospechas de que podría haber algo más que ficción entre ambos.