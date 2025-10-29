Aquelarre literario: noche de poesía y música en Ciudad de Guatemala

En la víspera del Día de Brujas, LIBREFEM y Nosotras las Letras organizan el Aquelarre Literario, una noche en la que podrá compartir su talento poético o musical con otras personas asistentes.

De acuerdo con las organizadoras, habrá lectura de poesía, presentaciones musicales y micrófono abierto para quienes deseen participar.

Además, se podrá disfrutar de una noche de karaoke. Quienes lleguen disfrazados podrán participar en rifas especiales, en las que se sortearán libros.

El evento será el próximo 30 de octubre y la entrada es gratuita.

Fecha

Jueves 30 de octubre

Hora

18 horas

Lugar

LIBREFEM, ubicada en Vía 6, 3-30, zona 4 capitalina, segundo nivel de Casa Vida Vida.

Precio

Entrada libre y gratuita

Afiche oficial del evento. (Foto Prensa Libre: LIBREFEM)

