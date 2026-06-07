“Aquí somos más simples”: Alejandro Sanz explica las diferencias entre la caseta de su concierto y La Casita de Bad Bunny

Sin duda, “La Casita”, que forma parte del escenario de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny, ha captado la atención en las redes sociales por la invitación de famosos que permanecen en ella. Sin embargo, el concepto de la caseta que el artista español Alejandro Sanz integró a su gira también abrió debate en redes sociales.

Alejandro Sanz, al igual que Bad Bunny, está de gira por España con su nuevo espectáculo. Uno de los elementos que captó la atención de los asistentes a su concierto en Sevilla fue la presencia de una “caseta de feria”, sobre la cual el propio artista destacó que “si no tienes Instagram, entras”, en comparación con la utilizada por Bad Bunny en su escenografía.

Fue durante su presentación en Sevilla, el pasado 6 de junio, cuando Alejandro Sanz dio inicio a su gira española ¿Y ahora qué?, donde habló sobre el concepto de la caseta de feria que tomó protagonismo en su concierto y bromeó que es lo opuesto al concepto de Bad Bunny.

Ante las miradas del público hacia la caseta de feria, Alejandro Sanz lanzó un dardo a Bad Bunny. “Habéis visto que tenemos una caseta”, inició el artista, y destacó que, a diferencia de la de Bad Bunny, “aquí somos más simples”, según destaca el medio ABC Sevilla.

Explicó que, a diferencia de La Casita, que funciona como un espacio para reunir a artistas reconocidos en cada ciudad, en su caseta de feria “si no tienes Instagram, entras”. El comentario surgió luego del debate en redes sociales, donde algunos usuarios señalan que La Casita puede interpretarse como un espacio privilegiado reservado para pocos asistentes, destacó ABC Sevilla.

Aunque Bad Bunny ha dicho que este espacio representa la cultura de su natal Puerto Rico, se ha convertido en motivo de críticas por supuestas señales de elitismo. En España, algunos usuarios han pedido que se habilite un espacio menos mediático para seleccionar a quienes permanecen en ese lugar.

El medio español destaca que, a diferencia de La Casita de Bad Bunny, la escenografía de Sanz no permite el acceso del público y solo sirve para resguardar parte del equipo técnico utilizado durante el concierto.

Alejandro Sanz en Guatemala

La gira que actualmente recorre España llegará a Guatemala en noviembre del 2026, cuando el artista presentará su espectáculo para promocionar ¿Y ahora qué?, producción que incluye colaboraciones con artistas internacionales.

La productora a cargo del evento invitó al público a vivir “una noche llena de recuerdos y nostalgia que solo Sanz sabe cómo hacernos vivir”.

Se conoce que el artista se presentará en Explanada 5, ubicada en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, el próximo sábado 21 de noviembre para presentar su más reciente producción y corear junto con sus seguidores en el país sus más grandes éxitos.