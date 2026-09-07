Ariana Grande y Ricky Álvarez: el beso con el que la cantante presume su relación

Luego de 41 conciertos por América del Norte y Europa, Ariana Grande concluyó su gira Eternal Sunshine Tour el pasado 1 de septiembre del 2026 en Londres. La artista recordó algunos momentos especiales a través de un video en el que, además, presumió su romance.

El audiovisual, publicado en su cuenta de Instagram, muestra escenas en blanco y negro de los ensayos y otras actividades detrás del escenario.

En la secuencia destaca una muestra de afecto con el bailarín Ricky Álvarez, con quien retomó su relación sentimental en julio pasado.

La escena muestra a Grande practicando sobre el escenario cuando se acerca al borde de la plataforma, donde Álvarez toma fotografías. Al encontrarse, ambos intercambian un breve beso y luego vuelven a sus actividades.

La artista acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que la acompañaron en este recorrido, que duró casi tres meses.

“Esta experiencia ha significado para mí más de lo que las palabras pueden expresar... un ‘te quiero’ se queda muy corto. Gracias. Desde lo más profundo de mi corazón. Tuya siempre, Ariana”, escribió.

Además, en el último concierto de la gira, celebrado en Londres, Grande tuvo otro gesto de amor hacia su pareja. Cuando interpretaba Thank, u, next, lanzada en el 2018, la cantante cambió la frase que decía “Escribí algunas canciones sobre Ricky. Ahora escucho y me río” por “Escribí algunas canciones de Ricky. Estoy tratando de que sea mi último amor”.

Algo similar hizo en julio pasado durante un concierto en Nueva York, donde cambió la misma frase por “Escribí algunas canciones sobre Ricky. Siempre encontramos el camino de regreso”.

Ariana Grande y Ricky Álvarez tuvieron una relación entre el 2015 y el 2016. Una década después, la pareja retomó su romance.

Durante su separación, Grande tuvo una relación de unos tres años con el actor y cantante estadounidense Ethan Slater, con quien terminó casi dos meses antes de volver con Álvarez.

En agosto pasado, la artista publicó en Instagram varias fotografías con Álvarez que, aunque no muestran completamente sus rostros, confirmaron su relación.

Ariana Grande anunció que, al concluir su Eternal Sunshine Tour, se alejaría temporalmente de los escenarios para descansar después de varios meses de trabajo.