Artistas reaccionan al terremoto en Colombia: quiénes vivieron el sismo y qué mensajes compartieron

Tras el terremoto que azotó Colombia la mañana del lunes 10 de agosto del 2026, las muestras de preocupación, solidaridad y apoyo inundaron las redes sociales, muchas de ellas provenientes de artistas y figuras del entretenimiento.

El fuerte sismo, de magnitud 7.4 y con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, fue sensible en distintas ciudades, donde provocó daños estructurales y dejó víctimas mortales.

Al mismo tiempo que los colombianos comenzaron a reportarse a través de mensajes, fotografías y videos que evidenciaron la magnitud de los daños, también empezaron a difundirse mensajes de apoyo.

Cantantes, actores, creadores de contenido y otras figuras del entretenimiento se valieron de sus redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas y mostrar su disposición a brindar ayuda a los damnificados y atender la emergencia.

Entre las publicaciones y mensajes destacan los de artistas extranjeros que se encontraban en el país cuando ocurrió el sismo y compartieron su experiencia:

“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío… puta madre. Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”, dijo el cantante español David Bisbal por medio de un video grabado desde su apartamento en Colombia, justo cuando ocurría el terremoto.

En el video se observa cómo las lámparas se balancean mientras, a lo lejos, se escucha la alarma sísmica. Bisbal pidió que el movimiento terminara y se encomendó a la Virgen.

“Acaba de temblar duro. Duró mucho tiempo, yo creo que casi un minuto. (…) Se movió todo y feo, se vivió feo”, contó la actriz mexicana Laura Flores a través de un video grabado desde el aeropuerto de Bogotá, Colombia, donde se encontraba de viaje.

Apoyo a sus connacionales

Artistas colombianos también compartieron publicaciones, especialmente en sus historias de Instagram, para expresar su solidaridad y apoyo a sus connacionales que sufrieron las consecuencias del fuerte sismo.

“Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos puestos para ayudar. Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. VAMOS COLOMBIA. Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión”, escribió Maluma.

“Tengo un hueco en la panza después de colgar el teléfono con amigos que me contaron cómo lo vivieron. Qué susto y qué dolor”, expresó Camilo.

“Pensando mucho en Colombia y en todos los afectados. Estamos más juntos que nunca en estos momentos”, escribió Sebastián Yatra.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto sea posible”, expresó Shakira.

“Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuera para toda su gente y su familia que están afectadas. Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación”, escribió J Balvin.

“Vamos a ayudarnos todos en familia, cuenten conmigo en lo que pueda sumarme a la gente afectada, mucho amor a todos, estoy para ustedes”, dijo Ryan Castro.

“Estamos con ustedes, nuestras redes están a disposición de cualquier necesidad humanitaria, lugar de apoyo o información que necesite ser compartida”, compartió la banda Piso 21.

Creadores de contenido colombianos también reaccionaron al fuerte sismo. “La Liendra” compartió imágenes de los momentos posteriores al movimiento y contó que se encontraba en el piso 35 de un edificio cuando sucedió.

Yeferson Cossio compartió en sus redes sociales la alerta que recibió en su teléfono y expresó su preocupación por lo ocurrido.

Solidaridad extranjera

Artistas de otras nacionalidades se unieron al sentir de Colombia y expresaron su preocupación y deseo de ayudar a los afectados.

“Mi gente de Colombia. Les mando un abrazo inmenso desde la distancia. Todas mis oraciones están con los afectados por el temblor. Sepan que mi corazón está con ustedes y sus familias”, escribió el cantante puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony en una historia de Instagram.

“Fuerza y oraciones para nuestros hermanos de Colombia. Sé que se levantarán de esto… ¡No están solos!”, dijo la cantante mexicana Gloria Trevi a través de un video.

“Colombia, aquí pensando en ustedes, investigando de qué manera ayudar. Toda la solidaridad y el cariño siempre. Los amo”, escribió la también cantante mexicana Silvana Estrada.