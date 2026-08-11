Demi Lovato estará en “Camp Rock 3”: así será su regreso junto a los Jonas Brothers

La actriz y cantante estadounidense Demi Lovato participa en la tercera película de Camp Rock, donde interpreta a Mitchie Torres, papel que la llevó al estrellato hace 18 años.

Durante el rodaje de Camp Rock 3, Demi Lovato figuraba únicamente como productora ejecutiva de la película, pero no como parte del elenco.

Sin embargo, horas antes del estreno mundial de la película, celebrado el lunes 10 de agosto, se conoció la noticia de su regreso a la producción juvenil.

Durante el preestreno en los estudios de The Walt Disney Company, en Burbank, California, Lovato apareció en la alfombra roja junto a los Jonas Brothers y el elenco de la nueva generación de actores que protagonizan la tercera entrega de la saga.

La directora Veronica Rodriguez explicó que decidieron reincorporar a la artista, con un equilibrio en sus apariciones y procurando que no opacara a los nuevos protagonistas.

“Su personaje le dice literalmente a su madre: ‘Esto no se trata de mí, se trata de ellos. Es su momento de brillar. Esta es la nueva generación de campistas’”, dijo a The Hollywood Reporter.

Demi Lovato regresa como Mitchie Torres; Joe Jonas, como Shane Gray; Nick Jonas, como Nate Gray; Kevin Jonas, como Jason Gray, y Maria Canals-Barrera, como Connie, la madre de Mitchie.

En el elenco de la nueva generación figuran Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean.

La película fue escrita por Eydie Faye y producida por Disney Kids & Family. La historia gira en torno a la banda Connect 3, que pierde a su telonero antes de una gran gira y regresa al campamento en busca de un nuevo talento. Esto desata una competencia entre los campistas que buscan la oportunidad de abrir el espectáculo de su grupo favorito.

Esta tercera entrega llega 18 años después del debut de Camp Rock, en el 2008, y de su secuela, Camp Rock 2: The Final Jam, que se estrenó en el 2010. Ambas acumulan más de 535 millones de horas de reproducción hasta la fecha y figuran entre las 10 películas originales de Disney Channel más vistas de la historia.

Camp Rock 3, de Disney Channel, se estrenará en todo el mundo el jueves 13 de agosto, a las 20 horas (18 horas de Guatemala), en el canal de televisión. Al día siguiente, viernes 14 de agosto, llegará también a la plataforma Disney+.