Ascension: cuándo y dónde se estrena la nueva serie de terror psicológico de Alfonso Cuarón

Ascension, la serie de terror psicológico del director mexicano Alfonso Cuarón, fue adquirida por Apple TV, según informó el servicio de streaming en sus redes sociales.

“Cuanto más profundiza se ve, más oscura se vuelve. Alfonso Cuarón vuelve a colaborar con Apple TV y Anonymous Content en una nueva serie de terror psicológico protagonizada y producida por Caitríona Balfe, sobre una documentalista que investiga una secta misteriosa. Ascension, próximamente en Apple TV”, anunció la plataforma en su cuenta oficial de Instagram.

La producción está inspirada en la novela Last Days, de Adam Nevill, y es un thriller de terror psicológico que sigue a Rose (Balfe), una documentalista y madre recién divorciada que comienza a investigar el caso de una secta del siglo XX conocida como la Iglesia de la Ascensión.

En la agrupación, la mujer “encuentra un refugio inesperado en sus enseñanzas… hasta que descubre algo mucho más siniestro detrás de ellas”, detalla el comunicado.

“Ascension explora el mal y la inocencia al más alto nivel, mientras plantea hasta dónde estamos dispuestos a llegar —y qué estamos dispuestos a sacrificar— para proteger a las personas que amamos, incluso cuando la mayor amenaza para ellas podríamos ser nosotros mismos”, añade la información.

La serie estará a cargo de Natalie Erika James y Christian White, quienes serán los showrunners y participarán como guionistas junto con Alfonso Cuarón y su hermano Carlos Cuarón.

Esta es la segunda colaboración televisiva de Cuarón con Apple TV. La primera fue Disclaimer, presentada en noviembre del 2024, una miniserie protagonizada por Cate Blanchett sobre una prestigiosa periodista que recibe una novela secreta que expone un oscuro secreto de su pasado en Italia y amenaza con destruir su vida y la de su familia.

La producción recibió dos nominaciones al Emmy: a mejor actriz para Blanchett y a mejor cinematografía de miniserie para Emmanuel Lubezki y Bruno Delbonnel.

Ascension es una producción de Apple Studios y cuenta con la producción ejecutiva de Cuarón, también director de Roma, como parte del acuerdo general que mantiene con Apple a través de su compañía Esperanto Filmoj, además de la producción de Anonymous Content.

Apple TV aún no ha revelado la fecha de estreno; solo anunció que la serie formará parte de su catálogo.

Con información de EFE