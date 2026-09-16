Así fue el momento en que los hermanos Gallagher decidieron emprender una nueva gira de Oasis en 2027

Con 38 conciertos programados, la banda británica Oasis volverá a los escenarios en el 2027. El grupo liderado por los hermanos Gallagher se había separado por varios años, pero en el 2026 se reunió y protagonizó una serie de conciertos que motivó su regreso definitivo.

A decir de Noel Gallagher, guitarrista y compositor de la banda, el momento decisivo para emprender una nueva gira ocurrió después del segundo concierto celebrado en el estadio de Wembley, durante la primera etapa de la reunión.

“Nadie sabía realmente cómo iba a ir (…), pero hicimos Cardiff (Gales) y Mánchester (noroeste inglés) y luego, cuando llegamos a Wembley, alguien dijo: ‘Bueno, ya sabes…’ y se decidió que lo haríamos, entonces todo se puso en marcha”, contó en una entrevista con TalkSport.

En el 2027, Oasis recorrerá el Reino Unido y distintas ciudades europeas, debido al origen de la banda y la conexión que durante años ha mantenido con sus seguidores en diversos países de la región.

“No podíamos dejar de ir a Europa porque nuestros aficionados en Italia, Alemania, Francia, Holanda, España y todos esos países nos han apoyado muchísimo a lo largo de los años, así que ese siempre fue el plan”, dijo.

El repertorio de la nueva gira podría incluir canciones que fueron ensayadas para la gira anterior, pero que no fueron interpretadas, como Columbia, She’s Electric, Stop Crying Your Heart Out y Go Let It Out.

“Esto va a ser mucho más divertido porque todos vamos a estar mucho más relajados que la última vez”, afirmó Noel, anticipando variaciones en comparación con los recientes conciertos.

Noel aseguró que existe una gran cantidad de canciones en el catálogo de Oasis y descartó que la agrupación británica esté trabajando en nueva música.

La gira del 2027 contará con la participación de Liam y Noel Gallagher, junto con los músicos Paul “Bonehead” Arthurs y Gem Archer, en las guitarras; Andy Bell, en el bajo; Joey Waronker, en la batería, y Christian Madden, en los teclados.

Liam y Noel Gallagher, además, celebraron recientemente en el Festival de Cine de Venecia el estreno de su documental Oasis: Don't Look Back in Anger, que muestra el reencuentro y regreso de la banda después de 15 años.

La banda estuvo separada durante 16 años hasta que, en el 2025, se celebró su reencuentro con su gira Oasis Live ’25, que comenzó el 4 de julio en el Reino Unido y concluyó el 23 de noviembre en Brasil.