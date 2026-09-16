Tom Cruise habla sobre el miedo a morir y las peligrosas escenas de sus películas

Acostumbrado a la acción y la adrenalina por sus papeles en diversas películas, el actor estadounidense Tom Cruise asegura que no teme morir en una escena de riesgo, pues las escenas peligrosas buscan crear una experiencia en los espectadores.

Durante una entrevista con la revista estadounidense GQ, promocionó su nueva película, Digger, de Alejandro González Iñárritu, que estrenará el 1 de octubre del 2026 y lo presenta como un excéntrico y poderoso magnate petrolero.

Aunque en la nueva producción Cruise se aleja un poco de sus acostumbradas escenas de riesgo, el actor aseguró que esas maniobras que ha interpretado a lo largo de su carrera forman parte de las herramientas con las que busca provocar una reacción emocional en el público, por lo que siempre evalúa si una escena transmite aquello que el equipo busca comunicar.

Sin embargo, esas escenas también lo ponen al borde de un precipicio, tanto en el sentido físico como en el metafórico, según él mismo explicó.

“Creo que podrías mirar mi vida y decir: ‘Me gusta estar al borde de un precipicio’”, dijo.

Consultado sobre si teme a la muerte, el artista aseguró: “No, no la temo”. Aunque aclaró que no se trata de una ausencia total de miedo, pues no es la misma sensación de temor que la de decidir asumir un desafío.

“No me molesta esa sensación. Entiendo que la vida tiene certezas e incertidumbres. Y tanto al hacer películas como al vivir la vida, lo que me interesa es: acerquemos más las incertidumbres a las certezas, pero quiero crear otras incertidumbres, para que sigamos avanzando y eso forme parte de la aventura”, agregó.

Agregó que la producción audiovisual permite crear conexiones con las personas para conocerlas y comprenderlas.

“Cada uno tiene una realidad subjetiva diferente sobre lo que piensa de la vida y de la gente. Y hay puntos en común en la humanidad, y yo estoy buscando esos puntos en común”, explicó.