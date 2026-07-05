Así será la exclusiva luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce: cuatro continentes, privacidad y desconexión total

Con el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York como recinto, un letrero en el que se leía "Recién casados", Adam Sandler a cargo del oficio de la boda y una ceremonia que unió a ambas familias, Taylor Swift y Travis Kelce se casaron.

La boda tuvo lugar el pasado 3 de julio y los pocos detalles que se conocen por el momento fueron confirmados por la publicista de Swift, Tree Paine, en un comunicado difundido la tarde del viernes.

Según el documento, tanto Swift como Kelce decidieron no tener damas de honor ni padrinos. "En cambio, su hermano Austin Swift actuó como padrino de honor de Taylor, y Jason Kelce fue el padrino de Travis. La ceremonia unió a ambas familias", señaló Paine.

El vestido de la cantante y el traje de Kelce estuvieron bajo la dirección creativa de Jonathan Anderson, bajo la casa de Christian Dior Haute Couture, y se trató de "la primera vez que el diseñador crea un vestido de novia en alta costura para una celebridad de renombre mundial", dice el documento.

El objetivo de celebrar la boda en el MSG se debió a razones meramente de seguridad y privacidad. Según la periodista Emma Fitzsimmons, de The New York Times, que cubrió el evento, este recinto "es una especie de caja fuerte donde los paparazzi no pueden entrar", y la cantante podría publicar y difundir la información y las fotografías del evento "bajo sus propios términos".

Y bajo esa misma premisa de privacidad es como la pareja de recién casados está planeando su luna de miel.

Luna de miel de Taylor Swift y Travis Kelce

Según fuentes citadas por el medio británico The Sun, citadas por Infobae, la pareja planea visitar el Caribe, Europa, Asia y Oceanía, en un viaje que llevan semanas organizando.

Además, este viaje es una "prioridad mayor" antes de que el jugador de los Kansas City Chiefs regrese a los entrenamientos de fútbol americano y avance en su última temporada en la NFL.

La fuente del medio británico también indicó que la pareja quiere estar desconectada durante ese tiempo. "A menos que haya una emergencia, quieren limitar el contacto exterior para vivir plenamente esta experiencia única en la vida, antes de que Travis regrese al campo de fútbol", cita Infobae.

La pareja espera que el viaje sea una experiencia única en la vida, en la que puedan ser ellos mismos y disfrutar del tiempo juntos antes de volver al trabajo, y que les pidieron a su círculo cercano que no espere tener noticias de ellos durante ese tiempo.

Por su parte, The Daily Mail informó que toda la luna de miel será grabada, aunque aún no se tiene conocimiento de si el material llegará a hacerse público.