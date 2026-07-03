“Minions & Monsters”: esto reveló el director sobre el origen de los Minions; los detalles podrían expandir la franquicia

Luego del éxito de Los Minions (2015) y de Mi villano favorito 4, los personajes amarillos favoritos del cine regresan con Minions & Monsters, película que lleva a este grupo a adentrarse en el mundo de Hollywood.

Illumination expandió el universo de la saga con Minions & Monsters, en la que los Minions conquistan Hollywood tras convertirse en estrellas de cine. Sin embargo, su aventura cambia cuando desatan monstruos en el mundo, lo que los obliga a unirse para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos provocaron, según la sinopsis.

La película Minions & Monsters fue dirigida por Pierre Coffin, quien además da voz a los entrañables personajes. El guion estuvo a cargo de Brian Lynch y del propio Coffin. La cinta se estrenó recientemente en las salas de cine.

En una entrevista con Polygon, Pierre Coffin habló sobre el origen de los personajes y reveló algunos detalles de sus características. La película incorpora a la narrativa diversas tribus de Minions, un concepto que, según destacan distintos medios, podría ampliar el universo cinematográfico de la franquicia, informó Infobae.

Dentro de este concepto se presenta al personaje James, quien deja de servir a los villanos y muestra una faceta artística que lleva a los Minions a Hollywood. A propósito de este cambio, Coffin explicó algunos rasgos de estos personajes.

Origen de los personajes

Al ser todos masculinos, una de las incógnitas sobre los Minions es cómo surgió cada uno de ellos. Coffin explicó que la respuesta sobre su origen ya estaba presente en la primera película de Los Minions.

El director señaló que los créditos iniciales comienzan con pequeñas células amarillas, un elemento que sería clave para comprender su origen. Añadió que durante el proceso creativo se ha buscado ampliar ese trasfondo dentro del universo narrativo, aunque esa idea aún no se ha desarrollado por completo.

Durante la entrevista, Coffin reveló que se exploró una propuesta sobre el origen de los personajes que finalmente no fue incluida en la versión final de Minions & Monsters. La idea planteaba que todo comenzaba con un Big Bang, del que surgían pequeños puntos amarillos que darían origen a los Minions.

Según esa propuesta, esos puntos viajarían de planeta en planeta en busca de un hogar hasta llegar a la Tierra, donde finalmente poblarían el planeta. Sin embargo, la idea fue descartada por considerarse ajena a la historia que buscaba contar Minions & Monsters.

“Quizás lo hagamos en otra película de Minions en el futuro”, dijo el director al ser consultado sobre si algún día se mostrará el origen de estos personajes.

Además, según destacó Infobae, Coffin aseguró que los Minions no pueden morir. Explicó que durante el desarrollo de la historia se intentó plantear esa posibilidad, pero los personajes siempre vuelven a aparecer.