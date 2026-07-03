Ricardo Arjona suma una nueva fecha en El Salvador tras el lleno total para su gira Lo que el Seco no dijo

Como un reencuentro con sus fanáticos, Ricardo Arjona sumó una segunda fecha de conciertos en El Salvador con su gira Lo que el Seco no dijo. Ante la alta demanda de entradas, se anunció una nueva presentación para que más seguidores puedan disfrutar de su música.

La residencia llegará a El Salvador el próximo 31 de octubre, cuando se cumplirá un año desde que inició las 27 presentaciones ofrecidas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. El espectáculo reunirá nuevamente al artista con sus seguidores de ese país.

Derivado de la demanda de boletos para el primer concierto en el Estadio Cuscatlán, el artista, por medio de Two Shows, anunció la apertura de una segunda fecha. La promotora publicó el siguiente mensaje: "A petición del público, volvemos para una fecha más. Porque 'el problema no es problema...' si puedes cantarlo junto a Ricardo Arjona".

El segundo concierto será el próximo 1 de noviembre y, al igual que el primero, se realizará en el Estadio Cuscatlán, recinto que resonará con temas como Grita, Ella, Mujer y Despacio que hay prisa, incluidos en la producción Seco.

El artista también interpreta canciones que han marcado su carrera, como Lo poco que tengo, del álbum Viaje; Si el norte fuera el sur, del disco homónimo de 1996, y El problema, del álbum Santo Pecado (2002), con las que hace un recorrido por su trayectoria.

Para esta segunda fecha, Fun Capital y Todoticket El Salvador estarán a cargo de la venta de boletos, disponibles desde este 3 de julio por medio de sus páginas oficiales.

Asimismo, Two Shows anunció los precios. La localidad Ultra Platinum tendrá un costo de US$235, más el cargo por boletería, mientras que localidades como Sombra y Tribuna costarán US$65.

La venta para la primera fecha, según destacó Infobae, fue récord, ya que el aforo del Estadio Cuscatlán supera los 44 mil espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes de Centroamérica y el Caribe.

Mientras tanto, el artista continúa su gira en Argentina, con presentaciones en el Movistar Arena. Posteriormente viajará a Colombia, donde ofrecerá siete conciertos; luego visitará Ecuador y Costa Rica, donde tiene programadas dos fechas en cada país.

Después se presentará en Nicaragua, Honduras y El Salvador, antes de llegar a México en noviembre, donde hasta ahora tiene anunciados 19 conciertos. Para asistir al concierto en El Salvador, estos son los precios y los puntos de venta de los boletos.

Boletos de Ricardo Arjona

Ultra Platinum: US$235

Platinum: US$160

VIP: US$115

Platea: US$75

Tribuna: US$65

Sombra: US$65

Nota: A estos precios se les agrega el cargo por boletería.

Los boletos pueden adquirirse por medio del portal de Fun Capital: https://ricardoarjona.funcapital.com/