Avatar: Seven Havens: todo sobre la nueva serie animada que continúa el legado de Korra con una nueva Avatar

Una nueva serie animada continuará la historia de Avatar, con una producción que debutará en Paramount+ el 9 de octubre del 2026.

Producida por Avatar Studios y Nickelodeon, Avatar: Seven Havens (Avatar: Los Siete Refugios) seguirá a Pavi, una joven maestra tierra que descubre que es la nueva Avatar tras Korra, sucesora inmediata de Aang.

"La humanidad no está lista para el regreso del Avatar; sin embargo, es lo que este mundo más necesita", dice la voz que acompaña los avances lanzados el jueves 23 de julio.

La nueva serie estará dividida en dos temporadas narrativas de 13 episodios cada una, para un total de 26 capítulos que contarán la historia a partir de los acontecimientos de The Legend of Korra (La leyenda de Korra), estrenada en el 2012.

En un escenario muy distinto del de sus predecesoras, el título de Avatar deja de representar una figura considerada protectora de la humanidad, por lo que Pavi será vista como una amenaza para la supervivencia de la civilización. La protagonista será perseguida tanto por enemigos humanos como por fuerzas espirituales.

La historia incluirá a Nisha, su hermana gemela, quien intentará descubrir el origen de ambas mientras busca proteger los llamados "Siete Refugios", considerados los últimos bastiones donde aún sobrevive la civilización.

La actriz Saheli Khan prestará su voz a Pavi; Aishu Devan, a Nisha; Akshay Khanna, a Karthik; Major Curda, a Jae; Sakina Jaffrey, a Agam; Darren Barnet, a Daemin; Dianne Doan, a Zi, y Dee Bradley Baker dará voz a los personajes Geet y Ruhi.

La producción fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, quienes también desarrollaron el universo original de Avatar: The Last Airbender, estrenada hace más de dos décadas en Nickelodeon.

"El pasado dejó su legado. Ahora es momento de escribir una nueva historia. La nueva serie original Avatar: Los Siete Refugios llega el 9 de octubre, solo por Paramount+", anuncia la descripción del tráiler publicado en YouTube.

Antes del lanzamiento de esta serie, se estrenará Avatar Aang: The Last Airbender (Avatar Aang: El último maestro del aire), película animada centrada en el protagonista de la serie original, que llegará a las plataformas de streaming este sábado 25 de julio.