“Avengers: Doomsday”: anuncian la preventa en Guatemala de la película que reunirá a los héroes de Marvel y los X-Men

Una de las películas más esperadas del año es Avengers: Doomsday, cinta que marca el regreso de los Avengers, junto con los Fantastic Four, los Thunderbolts y los X-Men, y mezcla así varios universos en busca de derrotar a uno de los villanos más fuertes, Victor Von Doom.

Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine el próximo 17 de diciembre y revelará cómo los héroes de tres universos distintos lucharán por salvar a la humanidad de una terrible amenaza nunca antes vista.

A menos de tres meses del estreno, una de las distribuidoras de cine anunció la preventa de Avengers: Doomsday, lo que abre al público la posibilidad de reservar.

Según lo anunciado por Cinépolis y Cinemark, será este lunes 28 de septiembre cuando se iniciará la preventa para su versión Infinity Vision. En su portal para Guatemala, la película ya aparece en la cartelera de próximos estrenos.

La versión Infinity Vision, según lo anunciado por Marvel, es una “nueva certificación para salas de cine de gran formato que garantiza una presentación excepcional con pantallas gigantes, imágenes brillantes y un sonido extraordinario”.

Esta historia continúa el universo que en el 2019 llegó a los cines con Avengers: Endgame, película que volvió a las salas para revivir su éxito y que esta vez incluye un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, según lo revelado por Marvel.

Anthony Russo destacó que las nuevas escenas reveladas en el reestreno añaden profundidad a la historia de los Vengadores, a la vez que anticipan lo que sucederá en Doomsday, según señala el portal de Marvel.

El público verá en Avengers: Doomsday a los héroes favoritos de diferentes universos mientras se ven envueltos en una colisión mortal y se enfrentan a una amenaza existencial como nunca antes habían visto.

La película está dirigida por Joe Russo y Anthony Russo y cuenta con Kevin Feige, Louis D'Esposito y Jonathan Schwartz. El reparto está conformado por:

Elenco

Robert Downey Jr.

Chris Evans

Chris Hemsworth

Pedro Pascal

Paul Rudd

Anthony Mackie

Florence Pugh

Vanessa Kirby

Ebon Moss-Bachrach

Wyatt Russell

Channing Tatum

Tenoch Huerta Mejía

Simu Liu

Ian McKellen

Lewis Pullman

Tom Hiddleston

James Marsden

Patrick Stewart