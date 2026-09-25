Netflix anuncia nueva película de Plaza Sésamo y amplía sus proyectos infantiles

El contenido destinado a la edad preescolar seguirá expandiéndose en Netflix. La plataforma anunció el 24 de septiembre del 2026 que prepara una película de Plaza Sésamo y otros contenidos dirigidos al público infantil.

Netflix adelantó que llevará a Elmo, Cookie Monster y a todo el vecindario de Plaza Sésamo a su mayor aventura hasta ahora.

Rideback y Sesame Workshop estarán a cargo de la producción de la película de Plaza Sésamo. Aunque no se han revelado la trama ni la fecha prevista para el estreno, se conoce que el proyecto ya está en desarrollo.

Por su parte, la serie seguirá presentando nuevos episodios, ya que la plataforma mantiene un acuerdo con Sesame Workshop que contempla extenderla hasta su temporada 62 y continuar así la historia que ha acompañado al público durante 55 años.

Netflix anunció el volumen 4 de la temporada 57, que llegará a la plataforma de streaming el 23 de noviembre, mientras que los volúmenes 5 y 6 se estrenarían en el 2027.

El acuerdo establece que los nuevos episodios de Plaza Sésamo estarán disponibles simultáneamente en estaciones de PBS en Estados Unidos, reveló Netflix. La serie Mecha Builders, producción derivada de Plaza Sésamo, tiene programado su lanzamiento para el 26 de octubre.

Netflix también anunció que ampliará su contenido infantil. Entre las nuevas producciones figura Doozie’s Doghouse, serie ambientada en el universo de Gabby’s Dollhouse, que llevará a Doozie a nuevas aventuras gracias a su afición por los perros y se estrenará el 9 de noviembre.

Este universo tendrá más novedades, pues están previstos nuevos contenidos de Gabby’s Dollhouse. Netflix presentará cuatro episodios especiales con temática navideña en Gabby's Dollhouse: Makers and Bakers, que se estrenará el 9 de diciembre.

Otro de los proyectos será Puppy Pirates, que presentará a cuatro perros heroicos que llevarán al público a grandes aventuras cuando surquen los mares en “busca de lo que se haya perdido: tesoros, peluches, ¡lo que sea!”, dice Netflix.

Bad Dinosaurs tendrá nuevas aventuras prehistóricas, pues la serie fue renovada para sus temporadas 2 y 3, previstas con ocho episodios cada una.

Los videojuegos que ofrece la plataforma también tendrán nuevos títulos, entre ellos KPop Demon Hunters, Trash Truck, Numberblocks y Danny Go!.