Encuentro de Conviteros 2026: recomendaciones y puntos para disfrutar los recorridos en el Centro Histórico

Una de las expresiones culturales más representativas de las fiestas patronales de diversos municipios de Guatemala cobrará vida en el Centro Histórico durante el segundo Encuentro de Conviteros, que se realizará este 27 de septiembre.

El evento, que reúne convites tradicionales, botargas, guerreras e indumentaria maya, llenará de ritmo, alegría y tradición la capital. El punto de encuentro será a lo largo del Paseo de la Sexta, donde, al ritmo de la música, 139 agrupaciones celebrarán este encuentro.

Comités, colectivos y bailadores de las diversas agrupaciones encargados de mantener estas tradiciones se reunirán para rendir homenaje a esta expresión cultural y a quienes la han mantenido por generaciones.

Para esta edición se tiene contemplada la representación de 20 departamentos del país, con agrupaciones de convites de 99 municipios. La cifra representa un incremento en comparación con el año anterior, cuando se presentaron al menos 67 agrupaciones de 14 departamentos.

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) comentó que el evento surgió para rendir homenaje a los comités, colectivos y bailadores que mantienen esta tradición artística en todo el país.

El Encuentro de Conviteros 2026 contará con dos recorridos que se desarrollarán en paralelo y confluirán en la Plaza de la Constitución, donde se realizará la presentación final al ritmo de la Internacional Marimba Orquesta Sonora del Caribe, con Sabor a Costa.

Recomendaciones a los asistentes

Para quienes asistirán al evento, se presentan una serie de recomendaciones y los dos recorridos para tomar en cuenta durante su visita al Paseo de la Sexta:

Usar protector solar y gorra

Elegir zapatos cómodos

Llevar un pachón con agua y mantenerse hidratado

Mantener vigiladas las pertenencias y llevar de la mano a los niños

Llevar sombrilla para protegerse de posibles lluvias

Clima para el domingo 27 de septiembre

Según el boletín emitido por el Insivumeh para este fin de semana, se prevé que en la capital habrá “neblina en primeras horas de la mañana, poca nubosidad alternando con parcialmente nublado, ambiente cálido y húmedo”.

Asimismo, destaca que se prevé “un incremento y desarrollo de nubosidad en horas de la tarde y noche generan lluvias con actividad eléctrica”. Por ello, se recomienda llevar sombrilla, capa y ropa adecuada ante las posibles lluvias.

Recorrido de los desfiles

El primer desfile contará con la participación de 101 grupos y tendrá el siguiente recorrido:

Salida: Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-81, zona 1, Ciudad de Guatemala)

21 calle de la zona 1

7.ª calle hacia la 7.ª avenida

Punto final: ingreso a la Plaza de la Constitución por la 7.ª avenida

El segundo desfile saldrá del Parque Jocotenango y contará con la participación de 38 grupos de conviteros: