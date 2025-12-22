Avistamiento de ballenas: una experiencia inolvidable en el océano Pacífico, antes de que finalice el 2025

Durante un recorrido por la costa del océano Pacífico, los visitantes tienen la oportunidad de observar una gran variedad de especies que se acercan a territorio guatemalteco en los últimos avistamientos de ballenas del 2025.

La experiencia, organizada por Ballenas Guate, promete una travesía inolvidable para familias, aventureros y amantes de la naturaleza. Además del avistamiento, los participantes pueden nadar en mar abierto, explorar las aguas del Pacífico, apreciar los paisajes y capturar fotografías únicas.

El espectáculo marino va acompañado de una recomendación esencial: mantener el respeto absoluto hacia estos gigantes del océano. Así lo señala Ballenas Guate, empresa a cargo de los recorridos, que promueve prácticas responsables y sostenibles en cada salida.

El viaje comienza en Marina Pez Vela, en el km 102.5, Puerto Quetzal, y consiste en una experiencia de más de cinco horas que permite conectar con la naturaleza mientras se exploran las aguas del Pacífico.

Según el día, también es posible observar delfines entre las olas, tortugas marinas y otras especies. Al tratarse de un entorno natural, los avistamientos no están garantizados, aunque las probabilidades son altas.

Fechas

Sábado 27 y domingo 28 de diciembre del 2025

Horario u Cronograma

Reunión: 7.30 horas

Abordaje al yate: 8 horas

Duración del recorrido: cinco horas

Regreso: entre 12.30 y 13 horas

Lugar

Punto de reunión: Marina Pez Vela, km 102.5, Puerto Quetzal

Destino: costa del Pacífico

Precio

Q1,300 por persona (cupo limitado)

¿Qué incluye el viaje?

Transporte (yate)

Cinco horas de navegación

Nado en mar abierto (30 minutos aproximadamente)

Guía de primeros auxilios

Guía del recorrido

Fotografías digitales

Frutas y bebidas no alcohólicas

Entradas

Para reservar cupo, puede hacerlo a través de los siguientes pasos:

Realizar el depósito en Banrural a la cuenta monetaria núm. 3586043425, a nombre de Carlos Elgueta. Enviar copia de la boleta por WhatsApp al 5874-5938, junto con su nombre completo.

Restricciones

Prohibida la portación de armas.

No se hará ningún tipo de reembolso monetario una vez efectuado el pago, sin importar la causa de la cancelación o ausencia.

