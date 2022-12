Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses lastima en el rostro a una mujer y esto cambiará los conciertos en el futuro

Sin embargo, el 29 de noviembre las cosas se salieron de control y en el momento que lo suelta le pega a la cara de una mujer. Esto pasó el pasado 29 de noviembre. En YouTube está un video donde en los últimos minutos se observa cuando lo tira, pero no se ve con claridad qué pasa después.

El grupo interpretaba Paradise City cuando Axl, de 60 años, tira el micrófono y levanta sus brazos para despedirse de su público.

Rebecca Howe ha denunciado que durante el momento descrito antes recibió un terrible golpe en su rostro. La mujer, que sufrió moretones en toda la cara, le dijo al medio local de noticias que el micrófono la golpeó en el tabique. Esto provocó que su cara sufriera moretones. “Estaba en estado de shock e hiperventilando. Mi mente dijo: ‘Oh, Dios mío, tengo la cara hundida”, dijo la afectada.

En la entrevista se observa a la seguidora lastimada y también asegurando que en el lugar estaban 20 mil personas.

#Exclusive: A Guns N' Roses fan has spoken with 10 News First, telling of the moment she was hit in the face by a microphone, launched by Axl Rose during the band's Adelaide show | @TiffWarne pic.twitter.com/bZ1AFmjjrJ

— 10 News First Adelaide (@10NewsFirstAdl) December 2, 2022