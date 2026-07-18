Aylín Mujica enfrenta la muerte de su hijo Mauro Menéndez y recibe emotivo mensaje de Maribel Guardia

Mauro Menéndez, de 30 años, DJ y productor musical e hijo de Aylín Mujica, la actriz de Sin senos no hay paraíso, falleció la noche del 16 de julio.

La noticia la confirmó inicialmente su padre, el músico Osamu Menéndez, quien comentó en redes sociales: "Perdónenme, no puedo hablar; mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo".

Aylín Mujica, quien se encontraba en una grabación de Top Chef VIP en Colombia, también se trasladó a la isla de Barbados, donde su primogénito se encontraba enfermo de neumonía.

Según un reporte de Univisión, el joven había estado practicando deporte y comenzó a tener dificultad para respirar, por lo que fue trasladado a un hospital, donde sufrió dos infartos.

De manera extraoficial, se supo que la madre habría recibido una videollamada de su hijo cuando era trasladado al hospital y habría presenciado el momento en que sufrió el primer infarto, lo que resultó desgarrador.

Laura Zapata y Lis Vega dijeron a Canela TV que Mujica estaba "textualmente destrozada".

Maribel Guardia dedica emotivo mensaje

Maribel Guardia, quien también perdió a su hijo en el 2023, se solidarizó con Mujica: "Hoy lloro contigo, querida Aylín. Ninguna madre debería despedir a un hijo", anotó en su publicación.

También Thalía se sumo a las condolencias, así como otras figuras del espectáculo.