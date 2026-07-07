¿Por qué Adam Sandler llamó a la Policía tras oficiar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia de matrimonio de la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, el pasado viernes 3 de julio del 2026.

El actor estadounidense mantiene una estrecha amistad con Kelce desde que el deportista tuvo una participación especial durante el rodaje de Happy Gilmore 2, película de Netflix estrenada en el 2025, donde Sandler tuvo un papel protagónico.

“Es como los chicos con los que crecí. Cuando estaba con Travis, me recordaba a mis amigos del instituto, a poder reírnos y decir lo que pensábamos”, declaró el actor en una ocasión a Entertainment Tonight.

En la conversación también aseguró que Taylor Swift siempre es muy amable con su familia, especialmente con sus hijas, con quienes es “increíblemente amable y cariñosa”.

La cercanía entre Adam Sandler y la pareja hizo que fuera el elegido para oficiar uno de los momentos más importantes de su historia. Sin embargo, tras la ceremonia, el actor llamó a la Policía.

El domingo siguiente al evento, celebrado en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York, el artista se dirigió a Nantucket, Massachusetts, y buscó una cancha pública para jugar baloncesto, una de sus aficiones más conocidas.

Según información publicada por el medio Nantucket Current, Sandler llamó a la línea no urgente del Departamento de Policía de Nantucket para solicitar información sobre algún lugar donde pudiera practicar ese deporte.

“Me dijo: ‘Oye, estoy aquí en tu isla y me gusta jugar al baloncesto. ¿Me puedes decir dónde hay una cancha donde pueda jugar?’”, relató el operador de seguridad pública Chris Reynolds al medio local.

Reynolds acompañó al artista hasta la cancha ubicada en Backus Lane, cerca de Surfside Road, donde jugaba un grupo de residentes.

“Adam Sandler llegó en coche y empezó a jugar un partido informal con los chicos. Les dijo: ‘Chicos, déjenme estirar, voy a entrar’”, comentó una persona que se encontraba en el lugar.

Vecinos aprovecharon el momento para tomarse fotografías con Adam Sandler y documentar su visita en el sector.