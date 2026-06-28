Taylor Swift y Travis Kelce: qué se sabe sobre la posible boda en el Madison Square Garden

Mientras policías del sector niegan que ese sea el escenario de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, existe una solicitud confirmada para cerrar el tránsito en esos días y allegados al deportista tienen habitaciones reservadas en hoteles cercanos.

Aumentan las dudas y los rumores sobre la fecha y el escenario de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, quienes se comprometieron en un romántico escenario, en agosto del 2025 con un anillo valorado en US$1 millón.

Los rumores apuntan a que la boda se celebrará en el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York.

Para el fin de semana del 2 al 4 de julio se presentó una solicitud para cerrar las calles en los alrededores del Madison Square Garden y se comenta sobre una operación logística de gran escala, según comprobó The New York Times y CBS, indicó Vanity Fair.

El evento contaría con dos fases: una reunión íntima de unas 100 personas el 2 de julio y una celebración para unos mil invitados el 3 de julio.

Además, varios jugadores de los Kansas City Chiefs reservaron habitaciones en hoteles cercanos.

Mientras algunos consideran que podría tratarse de una forma de desviar la atención, otros ven viable esa posibilidad, ya que, por cuestiones logísticas y de acceso controlado, el recinto garantiza privacidad y gran capacidad.

Además, permite evitar contratiempos relacionados con el clima y los paparazzi.

Organizar una boda en el Madison Square Garden implica un gasto elevado. Según Infobae, que cita al New York Post, el alquiler del recinto asciende a US$2.5 millones. Si se suman la producción, el catering y la decoración, el costo podría rondar los US$10 millones e incluso duplicarse.

Otro aspecto que se conoce es que la pareja habría dado la instrucción de "no regalos" para la boda.

Entre los posibles asistentes se mencionan Selena Gomez, Patrick Mahomes, Lana Del Rey, Jason y Kylie Kelce, Suki Waterhouse, Graham Norton, Zoë Kravitz y Ed Sheeran.