El momento en que Harry Styles colapsó en el escenario por las altas temperaturas en Londres

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El momento en que Harry Styles colapsó en el escenario por las altas temperaturas en Londres

Harry Styles, exintegrante de One Direction, cumple una residencia de conciertos en el estadio de Wembley, en Londres, como parte de su gira Together, Together.

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El momento en que Harry Styles colapsó en el escenario por las altas temperaturas en Londres

Los conciertos del cantante en Londres han causado furor entre sus seguidoras en un verano con temperaturas que rompen récords. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/NEIL HALL)

El artista británico tiene programada una docena de presentaciones en el estadio de Wembley, donde las temperaturas superan los 37 grados centígrados y baten récords.

Styles se presentó la noche del viernes en el mítico estadio de Wembley, en Londres, donde se desplomó con evidentes síntomas de agotamiento.

Los asistentes al concierto presenciaron el incidente cuando el cantante intentó hacer la "ballena", uno de sus movimientos característicos sobre el escenario.

Esta acción consiste en escupir un chorro de agua hacia lo alto, a modo de géiser, mientras interpreta As It Was, la canción con la que cierra el espectáculo, según la revista ¡Hola!.

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Tras intentar beber agua, el artista se atragantó y se desmayó. Sin embargo, se recuperó rápidamente y continuó con el concierto.

La capital británica afronta una intensa ola de calor, con temperaturas superiores a los 37 grados centígrados.

Preparan dos bodas

Harry Styles y Zoë Kravitz preparan dos bodas, luego de ocho meses de relación y de que el cantante le entregara un anillo valorado en medio millón de dólares.

Según publicó Page Six, la pareja prepara una ceremonia en Nueva York, debido a la familia de Zoë Kravitz, y otra en Londres.

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